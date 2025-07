Clube do Assinante leva seus sócios para sessão exclusiva de cinema de F1 O Filme

Os sócios curtiram uma sessão especial do Clube do Assinante Rafael Guimarães / Clube do Assinante

Uma noite de cinema com toque exclusivo. Foi assim a experiência vivida pelos sócios do Clube do Assinante na última segunda-feira (14), em Porto Alegre. A ação levou 180 pessoas — entre assinantes e acompanhantes — para uma sessão especial de F1 – O Filme no GNC Cinemas do Shopping Praia de Belas.

Em exibição desde o início do mês, o filme tem sido destaque entre crítica e público, e despertou o interesse dos assinantes, que garantiram presença se inscrevendo pelo site do Clube. A sessão exclusiva reforça o compromisso do Clube do Assinante em proporcionar momentos únicos aos seus sócios — inclusive os amantes da telona.

Recepção especial

Antes do início da sessão os convidados foram recebidos pela equipe do Clube do Assinante em um espaço montado especialmente na entrada do cinema. Uma oportunidade para encontrar rostos já conhecidos e dar boas-vindas aos estreantes — afinal, esta foi a segunda sessão especial promovida pelo Clube neste ano.

Filme, motores e emoção

Com a sala de cinema reservada exclusivamente para o público do Clube, os participantes puderam curtir o filme com todo o conforto e tranquilidade de uma sessão fechada. Antes da exibição, o colunista de cinema da Zero Hora e da Rádio Gaúcha, Ticiano Osório, subiu ao palco para apresentar brevemente o longa e destacar o quanto ações como essa valorizam a experiência do assinante.

