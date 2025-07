Celebre o Dia dos Avós com carinho, memórias e sabor

Sentar à mesa com os avós é mais do que dividir uma refeição: é um convite para mergulhar em histórias, afeto e tradição.

Com os benefícios do Clube do Assinante, esses momentos ganham um gostinho ainda mais especial — e com desconto. São diversas opções de restaurantes que acolhem com carinho e servem pratos que aquecem o coração.