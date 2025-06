Onde comer antes e depois das provas de corrida com saúde, sabor e energia

Investir em uma boa alimentação garante melhor desempenho nas provas Farmer / Adobe Stock

É só dar uma volta pelos parques ou pelas ruas da cidade para perceber que cada vez mais pessoas estão descobrindo na corrida uma forma prazerosa de cuidar do corpo e da mente. E quem já entrou nesse ritmo – participando de provas amadoras, maratonas, ou mantendo uma rotina de treinos – sabe que a performance começa bem antes da largada, no cuidado com a alimentação.

Para colaborar com a preparação dos atletas, selecionamos alguns locais parceiros do Clube do Assinante que combinam nutrição, energia e sabor. Pronto para aproveitar os benefícios do antes e depois de colocar o corpo em movimento?

Na véspera: garanta os estoques de energia

Vai correr pela manhã? A refeição da noite anterior é essencial. Priorize alimentos ricos em carboidratos complexos, como massas, batatas e arroz, para manter os níveis de glicogênio lá no alto e garantir resistência durante a prova. O restaurante Di Paolo, famoso por seu galeto suculento e por preservar as receitas tradicionais italianas, oferece pratos com a energia que você precisa sem se esquecer da tradição e da hospitalidade.

A culinária italiana também é a razão de ser do Famiglia Facin. Com ambiente acolhedor e sabor caseiro inconfundível, o lugar é uma ótima pedida para quem quer saborear uma boa massa e garantir o carboidrato perfeito na pré-prova.

Mas se a rotina também anda corrida e a sua preparação precisa de praticidade, a Petiskeira é o lugar ideal. O cardápio une saúde e sabor, oferecendo uma ampla variedade de massas, grelhados e pratos executivos equilibrados, prontos para te dar aquele gás para a corrida.

Depois da chegada: recuperação com saúde e sabor

Você venceu mais uma e cruzou a linha de chegada! Além de comemorar, essa também é a hora de repor energias com proteínas de qualidade, vegetais frescos e boas fontes de gordura. Que tal um bowl com uma salada fresca bem nutritiva? No Green Station Moinhos você monta seu prato como quiser, inclusive com opções veganas.

Quem quiser recuperar as forças com um clássico da boa mesa gaúcha, a pedida é a Galeteria Casa do Marquês. Um prato completo, com sabor da serra e tempero caseiro garante não só a reposição de energia, mas aquele acolhimento necessário.

E será que tem espaço para um doce depois da prova? Claro que sim! E com um sabor bem brasileiro. No Açaíland, os atletas podem unir refrescância e nutrição com açaís turbinados, acompanhados de frutas e outros toppings saudáveis. Quer um pós-corrida mais delicioso e funcional que esse?

Seja antes da prova, para garantir energia, ou depois, para recuperar o pique, o Clube tem opções com desconto para cada momento do seu percurso.