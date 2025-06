Curta o charme do inverno em Gramado com descontos exclusivos do Clube

Com atrações para todas as idades, a cidade é um convite para sair da rotina e aproveitar os benefícios do Clube do Assinante diegograndi / Adobe Stock

Com o início do inverno, Gramado se transforma no cenário ideal para um fim de semana inesquecível. Entre ruas floridas, lareiras acesas e aromas irresistíveis, a cidade oferece descanso, boa mesa e experiências únicas, seja para famílias, casais ou grupos de amigos que escolhem uma das cidades mais visitadas do Estado como destino. Viver tudo isso fica ainda melhor quando se tem benefícios exclusivos, não é mesmo?

Selecionamos locais parceiros do Clube do Assinante para você curtir a Serra e ter um final de semana inesquecível sem pesar no bolso. Confira!

Hospedagem sofisticada e passeio charmoso

Combinar elegância, aconchego e localização estratégica são apenas três das muitas comodidades do Hotel Cercano. Com uma proposta diferenciada de hotelaria, o local é parceiro do Clube e oferece um desconto exclusivo para os sócios desfrutarem de suas belas instalações, a 100 metros da famosa Rua Coberta. Perfeito para relaxar da correria da semana!

Depois de um café da manhã reforçado no hotel, que tal embarcar em um passeio charmoso? O Bustour Gramado e Canela é um ônibus turístico que oferece liberdade para os visitantes conhecerem as principais atrações das duas cidades, sem pressa e com conforto e praticidade. Com o Clube, você garante desconto no ingresso e ainda aproveita as belezas de locais como o Lago Negro e a Rua Coberta, em Gramado, a Catedral de Pedra e o Parque do Caracol, em Canela.

Sabores regionais e diversão em família

Depois de explorar os principais pontos de Gramado, é hora de aquecer o corpo e a alma com uma refeição caseira e saborosa. O Restaurante Pouso Novo, também parceiro do Clube, é uma ótima pedida para o almoço, com pratos típicos da culinária gaúcha e clima acolhedor.

Com a energia recarregada, é hora da aventura! Afinal, a Serra não tem só opções relaxantes. No Alpen Park, por exemplo, o visitante encontrará adrenalina e belas paisagens em 600 mil metros quadrados de área verde e mais de 10 atrações, incluindo uma montanha-russa. Ideal para famílias e grupos de amigos, o parque garante diversão para todas as idades, e o Clube garante desconto no ingresso.

Para encerrar o dia, que tal se render ao romantismo que só uma sequência de fondue oferece? O ambiente intimista e as várias opções deliciosas da receita perfeita para o frio são a marca registrada do La Famille de Gazon. O cardápio inclui carnes, queijo e chocolate, que ficam ainda melhores com os benefícios do Clube. É para fechar com chave de ouro um dia intenso na Serra.

Mais do que uma fuga da rotina, passar o final de semana em Gramado é uma celebração à vida em qualquer época, mas fica ainda mais especial e cheia de charme quando a temperatura baixa. Com o Clube do Assinante, você desfruta de cada etapa da viagem com descontos que fazem a diferença no seu roteiro e garante a descoberta de novos sabores e experiências.