Cinco lugares para celebrar o amor com benefícios exclusivos

Com variedade de estilos e cardápios, restaurantes parceiros do Clube do Assinante garantem uma noite inesquecível para os casais apaixonados NDABCREATIVITY / Adobe Stock

O Dia dos Namorados é a ocasião ideal para celebrar o amor com uma experiência a dois marcante. E nada melhor do que começar essa comemoração com um almoço ou jantar inesquecível. Um cardápio saboroso e sensorial, em um ambiente acolhedor, cria o cenário perfeito — ainda mais quando vem acompanhado de benefícios exclusivos que tornam o dia ainda mais especial. Quem é sócio do Clube do Assinante encontra tudo isso em centenas de estabelecimentos parceiros para a quinta-feira mais romântica de junho.

Para quem está na dúvida de onde comemorar o dia 12, selecionamos cinco restaurantes parceiros ideais para os apaixonados e com descontos que deixam o coração (e o bolso) feliz.

Escolha seu destino gastronômico e prepare-se para viver um dia delicioso com quem você ama!

Famiglia Facin: tradição italiana e clima acolhedor

Com um cardápio que exala os aromas da cozinha italiana, o Famiglia Facin é perfeito para quem busca um jantar com toque caseiro e atmosfera intimista. As massas artesanais e o ótimo atendimento fazem deste lugar uma excelente escolha para casais apaixonados.

Applebee’s: clássico descontraído

Para quem prefere ambientes modernos e casuais, o Applebee’s é a pedida certa. De burgers especiais a pratos generosos, o restaurante é ideal para uma noite leve e saborosa. E vale dar uma espiada na cartela de drinks para tornar tudo ainda mais saboroso.

Capone: sofisticação e atmosfera mafiosa à luz de velas

Inspirado no universo do famoso gângster norte-americano, o Capone Drinkeria une elegância, mistério e uma decoração digna de cinema. Perfeito para casais que gostam de experiências marcantes, o bar oferece um menu delicioso, com drinks de dar água na boca.

Galeteria Casa do Marquês: aconchego a dois

Com uma proposta de mesa farta e ambiente aconchegante, a Galeteria Casa do Marquês é ideal para quem quer fugir do tradicional jantar e busca um almoço reconfortante e repleto de sabor.

Clube do Assinante

Mulligan Resto Pub: boa música e gastronomia criativa

Se a ideia é comemorar com uma vibe moderna, o Mulligan é o lugar ideal. Os pratos, além de bem servidos, possuem toques autorais e apresentações caprichadas para comemorar o Dia dos Namorados em grande estilo.

Viva um Dia dos Namorados inesquecível com o Clube do Assinante. Reserve seu lugar, aproveite os descontos e celebre o amor com muito sabor!