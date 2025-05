7 dicas para curtir maio inteiro em família com o Clube do Assinante 

Reunir a família e os amigos para compartilhar uma refeição especial fica ainda mais inesquecível com os benefícios do Clube do Assinante. Mediteraneo / Adobe Stock

O mês de maio é marcado já no seu início pelo afeto, com Dia das Mães – e esse clima de acolhimento merece ser celebrado mais vezes, com pausas para ficar com a família e degustar com calma belas refeições.

Coloque na agenda um jantar com quem ama, um almoço com pais, irmãos e avós ou tomar um café com aquele amigo especial, e ainda ganhe desconto pela iniciativa. Com o Clube do Assinante GZH você tem acesso a diferentes experiências gastronômicas, como a mesa farta de um café colonial ao fondue servido com charme e cuidado.

Uma seleção com dicas para todos os gostos

Reunimos um roteiro com sete lugares em Porto Alegre e Gramado que são parceiros perfeitos que o mês de maio tenha lembranças inesquecíveis:

Com raízes na tradição italiana, o Galeto Mamma Mia, no Shopping Pontal, em Porto Alegre, oferece aquele cardápio que lembra os domingos em família: galeto assado, polenta crocante, massas caseiras e salada de radicci. O ambiente moderno e acolhedor, aliado ao atendimento atencioso, torna tudo mais especial. Um lugar que aquece o coração e alimenta o afeto.

Mais de 60 sabores no rodízio de pizzas, além de buffet de sushi e massas, fazem da Don Aurélio um espaço de diversidade e alegria compartilhada. O ambiente é amplo e acolhedor, ideal para reunir diferentes gerações em torno da mesa. Da pizza doce ao carinho no atendimento, tudo contribui para momentos leves e saborosos.

Com quase 50 anos de história, a Schneider é referência em churrasco e hospitalidade. Buffet variado, carnes nobres e um ambiente caloroso fazem parte da experiência. Mais do que uma refeição, ali se vive o encontro, a conversa e o sentimento de pertencimento, sendo perfeito para ocasiões que merecem ser lembradas.

Inspirada na cozinha italiana, a pizzaria Nono Ludovico oferece rodízio de pizzas salgadas, doces e calzones em um espaço acessível e acolhedor. Reconhecida pelo atendimento humanizado e pela inclusão, é ideal para reunir pessoas queridas com conforto e alegria. Uma escolha certeira para noites simples que se tornam grandes lembranças.

Fundado em 1935, o Santo Antônio é a primeira churrascaria do Brasil e um ícone da gastronomia gaúcha. Com tradição familiar viva em cada prato, o restaurante une história, sabor e acolhimento. O ambiente é perfeito para encontros que atravessam gerações e celebram laços duradouros.

Em Gramado, o Bela Vista é o primeiro café colonial do país e um símbolo de hospitalidade. Com mais de 80 delícias à mesa (pães, tortas, bolos, embutidos e pratos quentes), oferece um verdadeiro banquete afetivo em um ambiente rústico e encantador. Ideal para tardes em família com boas conversas e gostinho de tradição.

Charmoso e aconchegante, o Chalezinho traz a atmosfera de um chalé suíço para Gramado. Especialista em fondue de queijo, carne e chocolate, oferece uma experiência cheia de sabor e cuidado. Um ambiente ideal para celebrar o amor, seja romântico, familiar ou entre amigos.

Momentos para celebrar

Maio é o mês para viver com mais presença e carinho. Uma galeteria acolhedora, um jantar à luz baixa com fondue, um rodízio com variedade ou um café colonial recheado de memórias, opções não faltam. E o melhor: com os benefícios do Clube do Assinante GZH, é possível celebrar com mais sabor e valores bem mais em conta.

Escolha seu lugar favorito, resgate seu benefício e viva momentos que fazem valer a pena. Porque estar junto é o que realmente importa e o Clube ajuda a tornar isso possível.