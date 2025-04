Gramado para toda a família: roteiro especial para um feriado inesquecível 

Explore Gramado e viva momentos inesquecíveis com sua família. Wagner / stock.adobe.com/br

Quando o assunto é viajar com a família, Gramado está entre os destinos mais procurados.

Com suas paisagens deslumbrantes, gastronomia irresistível e atrações para gostos variados, a cidade da Serra Gaúcha encanta visitantes de todas as idades, nas quatro estações do ano do ano. Mas será que viajar para um dos destinos mais procurados do Brasil, pagando menos, é possível? Para quem é assinante do Clube, a resposta é sim.

Quem é sócio do Clube já sabe que o programa oferece benefícios em mais de 400 estabelecimentos parceiros, incluindo restaurantes, serviços de viagem e atividades de cultura e lazer, o que torna sua experiência mais especial e também mais vantajosa para o seu bolso.

Se você está planejando um feriado especial, temos um roteiro perfeito para aproveitar ao máximo cada momento. E o melhor: com descontos exclusivos do Clube do Assinante!

Passeios ao ar livre e diversão para todas as idades

Mini Mundo | Diversão em miniatura

Considerada uma das atrações mais queridas de Gramado, o Mini Mundo encanta crianças e adultos com suas réplicas detalhadas de cidades em miniatura. Como assinante do Clube, você garante 10% OFF nos ingressos para compras antecipadas!

Garden Park Gramado | Natureza e tranquilidade

Perfeito para passeios em família e momentos de conexão com a natureza, o Garden Park Gramado revela novas cores e cenários em cada estação do ano. Assinantes do Clube garantem 10% OFF no ingresso.

Experiências gastronômicas para toda a família

Pizzaria Porto Cara de Mau | Uma aventura pirata

Uma experiência única e interativa que transforma o jantar em um verdadeiro espetáculo. A Porto Cara de Mau promete ser a melhor pizzaria temática dos sete mares!

Hector Pizzaria | Magia e sabor

Inspirada no universo da magia, a Hector Pizzaria é um restaurante temático que proporciona uma experiência gastronômica inesquecível para toda a família. Vale a pena conferir!

Chocolate e momentos inesquecíveis

A Fabulosa Máquina de Doces | Um paraíso para os chocólatras

Com uma variedade incrível de doces nacionais e importados, a loja temática é um passeio delicioso para toda a família. Assinantes do Clube garantem 15% OFF em toda a loja!

Criamigos - Parque Oficina da Diversão | Personalize seu próprio amigo de pelúcia

Um passeio interativo e cheio de emoção! Na Criamigos, crianças podem criar e personalizar seus próprios bichinhos de pelúcia. Assinantes do Clube garantem 10% OFF na compra antecipada.

Fantastic House | Uma jornada mágica

Com ambientes interativos e um show de luzes, cores e personagens, o Fantastic House é um parque temático perfeito para toda a família. Assinantes do Clube garantem 15% OFF no ingresso, acumulativo com o desconto de R$10 para compras antecipadas.

São tantas opções incríveis que fica até difícil escolher por onde começar! Gramado é um destino perfeito para criar memórias inesquecíveis em família, e com o Clube do Assinante, sua viagem fica ainda mais especial e acessível.

Aproveite os benefícios exclusivos e planeje agora mesmo o seu roteiro para um feriado perfeito!