Sessão exclusiva de cinema com o Clube do Assinante: uma noite inesquecível para os sócios

Os sócios do Clube têm direito a 50% de desconto nos ingressos do GNC Cinemas Syda Productions / Adobe Stock

Os fãs de cinema e música tiveram uma experiência especial na noite de ontem (10). O Clube do Assinante promoveu uma sessão exclusiva para seus sócios no GNC Cinemas do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, com a exibição da cinebiografia “Um completo desconhecido”, filme que retrata a vida e o início da carreira do cantor e compositor americano Bob Dylan.

Recepção especial e presentes exclusivos

Mais de 180 pessoas foram recepcionadas pela equipe do Clube do Assinante, que as direcionou para a sala de cinema que estava reservada para a sessão exclusiva. Antes do início do filme, a supervisora do Clube, Ana Souza, deu as boas-vindas ao público e agradeceu a parceria do GNC Cinemas, fundamental para a realização do evento.

Para adicionar um toque ainda mais especial à noite, os sócios e acompanhantes foram presenteados com um press kit com itens personalizados do Clube do Assinante.

Uma imersão na vida e carreira do artista

Muitos dos presentes eram fãs de Bob Dylan e ao longo da sessão foram transportados para diferentes momentos da trajetória do artista, como o processo da composição de músicas icônicas do início de sua carreira e o momento polêmico em que ele adotou a guitarra elétrica e chocou o movimento folk no Newport Folk Festival de 1965. Os espectadores saíram encantados com as peculiares da vida e carreira do cantor, compartilhando curiosidades sobre o artista e enriquecendo ainda mais a noite.

Seja sócio do Clube do Assinante

A sessão de cinema foi mais uma das ações exclusivas promovidas pelo Clube do Assinante para os sócios. E tem mais por vir! Para participar fique atento nas nossas comunicações e não perca a chance de viver momentos exclusivos.

Todos os sócios do Clube têm 50% de desconto nos ingressos do GNC Cinemas.