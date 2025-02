Anne e Martina curtiram o show de abertura do palco principal no sábado, com Armandinho Divulgação / Clube do Assinante

Uma verdadeira tradição do verão gaúcho, o Planeta Atlântida movimentou a Saba, em Atlântida, nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Foram dois dias de muita música para não deixar planetário nenhum parado.

O Clube do Assinante foi conferir de perto o maior festival do Sul do Brasil e levou quatro assinantes selecionados em ação de GZH Premium para viver essa experiência, com direito a acesso ao camarote.

Prontos para curtir

Ao chegar no pórtico de entrada do festival, os sócios receberam seus ingressos e um kit de verão do Clube do Assinante, incluindo ecobag, sacochila, toalha e boné.

Os ingressos, em formato de pulseira com a tecnologia cashless, foram carregados com saldo para uso nas áreas de bares e praças de alimentação espalhadas pelo festival. Tudo esquematizado para facilitar o consumo e garantir mais tempo para o que realmente importa: aproveitar as atrações musicais nos palcos Planeta e Atlântida.

Entre um show e outro, ainda dava para participar das ativações especiais com as marcas patrocinadoras. Tirolesa, roda-gigante, distribuição de brindes e até a possibilidade de renovar o cabelo e a barba gratuitamente com o nosso parceiro La Mafia estavam entre as opções.

Sempre presentes

Na sexta-feira (31), os sócios Samir Ferreira e Caroline Messer foram os selecionados para curtir o festival. Planetários de longa data e sempre atentos aos benefícios do Clube do Assinante, o casal é fã de Anitta e já chegou preparado para aproveitar muito.

Samir Ferreira e Caroline Messer, fãs de Anitta, chegaram preparados para curtir o evento Divulgação / Clube do Assinante

De volta ao palco do evento depois de quatro anos, a cantora entregou ao público um show que mesclou hits clássicos da carreira, em português, com músicas em espanhol e inglês, que a consolidaram como uma artista de nível mundial.

Estreia no Planeta

Já no sábado (1º), as contempladas na ação foram Martina Schütz e Anne Schu, que fizeram a sua estreia como planetárias. Encantadas, elas contaram que ir ao Planeta já era desejo antigo.

— Nós queríamos ter vindo há muito tempo e nunca conseguimos. Então, sem palavras para tudo isso daqui... A estrutura, a comida, a bebida, tudo maravilhoso, a gente está muito feliz — contou Martina.

Perguntadas sobre o show preferido, Anne logo respondeu:

— Armandinho, com certeza o melhor.