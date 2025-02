Piquenique exclusivo do Clube do Assinante: um dia inesquecível na Serra Gaúcha 

Solange Ferrarese e Carolina Ferrarese desfrutando o piquenique na Jolimont Ana Souza / Clube do Assinante

No último sábado (15), os sócios do Clube do Assinante tiveram a oportunidade de vivenciar um dia único na Serra Gaúcha. O evento, exclusivo para assinantes selecionados em ação de GZH Premium, aconteceu em Canela, na encantadora Vitivinícola Jolimont, e proporcionou um dia especial de lazer, gastronomia e contato com a natureza.

Um piquenique sob os parreirais

O evento teve como cenário os parreirais de uvas da vinícola, onde os sócios puderam desfrutar de um piquenique exclusivo, com uma cesta recheada de frios, frutas e um vinho da própria Jolimont. Para tornar a tarde ainda mais especial, o momento contou com música ao vivo, embalando os participantes, que aproveitaram o clima ensolarado para relaxar e se divertir.

A Vitivinícola Jolimont também sorteou dois sócios para participarem da tradicional pisa das uvas, uma atividade que remete ao processo artesanal de produção de vinhos e sucos. Além de aprender sobre a produção de vinhos, os sócios tiveram a chance de caminhar pelos parreirais, explorando as paisagens deslumbrantes da vinícola.

Benefícios exclusivos para sócios

Os sócios também foram presenteados com um kit de verão do Clube do Assinante, incluindo ecobag, boné, sacochila, copo retrátil e toalha personalizados, tornando a experiência ainda mais especial.

Eu acho maravilhoso ser sócia do Clube, até porque aproveito todos os descontos, no cinema, farmácia, restaurantes, shows… é uma experiência maravilhosa e eu não largo mais! ADÊ VALENÇA SÓCIA PRESENTE NO EVENTO

Planejado em cada detalhe

Para tornar o dia ainda mais completo, o evento contou com transporte exclusivo de ida e volta de Porto Alegre a Canela, cortesia oferecida pela Trip Tri Destinos. Durante o trajeto, o guia compartilhou curiosidades e histórias sobre a vinícola e região, deixando o passeio mais interessante e descontraído. Além do transporte, os sócios presentes também receberam descontos especiais na compra de viagens com o parceiro.

Aproveite os descontos

Todos os sócios do Clube podem adquirir as experiências da Vitivinícola Jolimont e viagens da Trip Tri Destinos com descontos exclusivos.