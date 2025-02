6 lugares para comer bem no Carnaval com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube encontram opções diversificadas para garantir a energia necessária para os dias de folia. stock.adobe.com/kleberpicui / Clube do Assinante

Chegou a hora de vestir a fantasia e aproveitar a festa que é símbolo do Brasil! Mas curtir todo o brilho, as cores e a energia do Carnaval exige mais do que disposição e samba no pé. É essencial preparar o corpo para enfrentar o calor e as longas horas de dança e diversão - e alimentação tem papel fundamental para garantir que você aproveite sem imprevistos.

Que tal reunir os amigos para uma refeição saborosa antes ou depois da folia? E o melhor: sem pesar no bolso! Além de descontos em mais de 300 estabelecimentos parceiros, os sócios do Clube do Assinante podem garantir um almoço reforçado antes dos bloquinhos ou um jantar descontraído após um dia de festa.

Da Cidade Baixa ao 4º Distrito – e também na grande Porto Alegre – preparamos uma seleção de 6 lugares que oferecem descontos especiais para sócios do Clube do Assinante para você se deliciar no Carnaval. Confira!

Cidade Baixa:

1- Pastel com Borda

O pastel é um dos petiscos mais tradicionais do Brasil e tem a cara do Carnaval, sendo uma ótima opção para aquele lanche entre um bloco e outro ou para recarregar as energias no final da folia. No Pastel com Borda, os sócios do Clube do Assinante ganham um pastel doce pequeno na compra de um pastel salgado grande.

2- Rodízio Oca de Savóia

Se tudo acaba em pizza, com o Carnaval não seria diferente! Encerrar uma noite ao lado dos parceiros de bloco com essa delícia italiana é um prato cheio para repor as energias e se preparar para mais um dia de festa. O Clube do Assinante garante 10% de desconto no rodízio de pizzas da Oca de Savóia, incluindo as opções veganas e vegetarianas.

4º Distrito

3- Fuga Bar

Os foliões que quiserem aliar sabor e praticidade vão encontrar a opção perfeita no hambúrguer com fritas do Fuga Bar. Na oferta do Laçador, sócios do Clube do Assinante garantem 20% de desconto além do já oferecido pelo Laçador.

4 - Cristofoli

Que tal um almoço completo e farto, com direito a rodízio de churrasco, galeto, pizzas, saladas e frutas? Sócios pagam apenas R$ 60,72 no Cristofoli com desconto do Clube no Laçador de Ofertas e ainda desfrutam de um dos locais mais movimentados da capital dos gaúchos.

Região Metropolitana

5- Grupo Primavera

O carnaval gaúcho não poderia deixar passar o tradicional churrasco. Quem quiser saborear diversos cortes de carne ou então optar pela praticidade de um hambúrguer, vai sair mais do que satisfeito do Grupo Primavera, que garante 20% de desconto, além do já oferecido pelo Laçador, nos rodízios de churrasco, pizza e galeto e também no combo de hambúrguer.

6 - Darna - Rodízio de Esfihas e Batata Frita

A Sequência árabe do Darna sai por apenas R$72,90 para os sócios do Clube do Assinante na oferta do Laçador e ainda garante uma experiência gastronômica única para as festividades de Carnaval.

*Os valores de desconto foram calculados com base na data 25/02/2025 e podem sofrer alteração sem aviso prévio

Aproveite os descontos

Todos os sócios do Clube têm 20% de desconto acumulativo com as ofertas do Laçador de Ofertas!