4 utensílios da Tramontina para um churrasco de qualidade

Tramontina conta com facas e churrasqueira portátil ideais para churrasco. Tramontina / Divulgação

O calor está chegando com tudo. Com ele, desponta um ótimo momento para reunir amigos e família para um churrasco. E para esse evento alcançar outro nível, os consumidores podem apostar nos produtos da Tramontina, que fazem parte do benefício exclusivo do Clube do Assinante.

Durante o verão, o serviço se une à marca gaúcha para oferecer aos sócios utensílios de qualidade para churrasco. Os assinantes do clube têm até 15% de desconto em itens selecionados da Tramontina, podendo economizar até R$ 180 em apenas um produto comprado.

Confira os itens para churrasco que estão disponíveis nessa parceria.

1. Conjuntos de talheres

Na página do benefício no site do Clube, os sócios encontram diversas opções de itens para um “churras”. Uma delas são os conjuntos de talheres jumbo, como o Jumbo Steak Knife, que conferem um charme a mais aos eventos.

2. Facas

3. Churrasqueira portátil

Para os consumidores que gostam de fazer eventos fora de casa ou em viagens, a Churrasqueira a Carvão Tramontina é uma ótima pedida. O item é à base de carvão e, por ser mais compacto, pode ser levado para qualquer lugar.

4. Panelas

Para finalizar, as panelas da Tramontina são muito resistentes e elegantes. São uma ótima opção para preparar os acompanhamentos do churrasco, e ainda funcionam como decoração para a mesa do evento.

Clube do Assinante e Tramontina

A parceria entre a Tramontina e o Clube do Assinante é temporária, e estará ativa somente no verão – de 9 de dezembro de 2024 a 9 de fevereiro de 2025. Para aproveitar o desconto, os interessados devem ter assinaturas com acesso ao Clube do Assinante.