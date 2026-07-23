Ovelha dá à luz cinco filhotes em São Sepé: "É o terceiro ano seguido com partos múltiplos"

Ovelha dá à luz cinco filhotes em São Sepé. Félix Kelling / Arquivo pessoal

Uma ovelha da raça texel deu à luz cinco filhotes em uma propriedade rural no interior de São Sepé, na Região Central. O parto aconteceu na criação do zootecnista Félix Kelling e chamou a atenção pelo número de filhotes.

Segundo o produtor, esta é a terceira gestação consecutiva da ovelha com partos múltiplos. No primeiro parto, ela teve quatro cordeiros. No ano passado, deu cria de outros quatro filhotes. Desta vez, nasceram cinco cordeiros: três machos e duas fêmeas.

— Ela vem nos surpreendendo aqui na propriedade. Já é o terceiro ano seguido com partos múltiplos. Primeiro foram quatro cordeiros, depois mais quatro e agora cinco — afirma.

A criação começou em 2021, quando Félix e a esposa compraram 10 cordeiras da raça Texel de um criador do município. A ideia era manter um rebanho reduzido, com 10 matrizes e um carneiro.

— A intenção era não deixar aumentar demais. Só que começou a sair do controle — relata.

A ovelha que teve os quíntuplos já acumulava um histórico reprodutivo incomum. Além dos dois partos anteriores com quatro crias cada, a mãe dela também registrou um parto de trigêmeos. O caso chama atenção pelo histórico de partos múltiplos ao longo das gerações.

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Pouco frequente

O professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Sérgio Carvalho explica que o nascimento de cinco cordeiros é uma ocorrência pouco frequente.

— A incidência de partos de dois cordeiros ou até três cordeiros é normal. Quatro ou cinco cordeiros não é uma coisa tão comum de acontecer —explica.

Segundo o pesquisador, a repetição de partos múltiplos em diferentes gerações reforça a hipótese de uma predisposição genética. Entre os genes associados a essa característica estão o Booroola e o Vacaria, conhecidos por aumentar a taxa de ovulação das matrizes e, consequentemente, a ocorrência de partos numerosos.

Além da genética, o produtor atribui os resultados ao manejo adotado na propriedade.

— A gente procura alinhar nutrição, sanidade e genética. Esses fatores precisam caminhar juntos para que resultados assim aconteçam — destaca.

No ano passado, foram desmamados 30 cordeiros de um total de 14 ovelhas na propriedade. A criação também vem sendo premiada em concursos municipais e intermunicipais promovidos pela Emater. Nos últimos dois anos, conquistou títulos nas categorias melhor trio, melhor cordeira e melhor trio de borregas.

— Já é o segundo ano que a gente vem sendo premiado. A nossa criação só vem nos dando alegria — diz.

Desafio na criação dos filhotes

Além da raridade do parto, a criação dos cinco cordeiros exige cuidados especiais.

Segundo o professor Sérgio Carvalho, o principal desafio está na alimentação dos filhotes durante o período de lactação.

— Criar cinco cordeiros é uma condição bastante desafiadora para essa matriz — afirma.

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Ainda de acordo com o professor, uma única ovelha tem dificuldade para produzir leite suficiente para atender cinco crias ao mesmo tempo. Por isso, é necessário reforço nutricional para a matriz e suplementação alimentar para os cordeiros ainda nas primeiras semanas de vida.