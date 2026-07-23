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Ovelha dá à luz cinco filhotes em São Sepé: "É o terceiro ano seguido com partos múltiplos"

Fêmea da raça texel já havia tido duas gestações com quatro cordeiros cada

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Nick Santos

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