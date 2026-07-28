Da lavoura à banca: a rotina do produtor que há 28 anos leva alimentos orgânicos para a feira da Redenção

Ainda é noite e faz silêncio na Avenida José Bonifácio, em Porto Alegre, quando os primeiros agricultores começam a chegar para mais um sábado de feira na beirada da Redenção. O trabalho que se materializa ali, no colorido das bancas, começa muito tempo antes e a quilômetros de distância do parque, nas lavouras onde brotam a produção.

Há 28 anos fazendo o trajeto de quase 30 quilômetros entre a zona rural da Capital e o Parque Farroupilha, o agricultor Vasco Machado, 60 anos, é um entre a centena de produtores que se reúne toda semana para vender alimentos frescos, jogar conversa fora com os clientes e trocar ideias sobre produção agroecológica.

Os produtos orgânicos vêm da Granja Santantonio, propriedade familiar fundada em 1968 pelo avô de Machado. Os 12 hectares de terra, dos quais quatro são de mata nativa, ficam no número mil do Beco do Paraíso, nos Caminhos Rurais de Porto Alegre. Além da atividade agrícola, a propriedade recebe visitações turísticas e de escolas.

Hortaliças em geral, batata inglesa, batata doce, beterraba, cenoura, berinjela, limão, alecrim, manjericão, espinafre, couve chinesa, alface baby, moranga e abobrinha estão entre a infinidade de alimentos que a Santantonio produz. É o ano todo em produção, variando a oferta conforme a estação e a época de plantio.

Em 2026, por causa da projeção de chuva farta, Machado conta que fez ajustes na produção. Diminuiu nas folhosas e ampliou nos legumes, porque as folhas sentem mais o peso da água.

Mesmo com os contratempos naturais, nunca optou por outro sistema que não o agroecológico, que une cultivo e preservação do ambiente. O objetivo, diz, é levar qualidade a todos, para que possam comer e viver bem.

— Porque a mesa é a mesma: a nossa e a de quem compra — diz o agricultor.

Uma a uma, as plantas são delicadamente retiradas da terra ou dos seus caules para serem colocadas em caixotes. Ao todo, quatro pessoas trabalham na lavoura, incluindo o próprio Machado.

Já a esposa dele, Caren Nunes Soares, 59 anos, fica com a pesagem, a amarração e a parte burocrática da certificação e da rastreabilidade dos alimentos. Tudo o que sai da propriedade precisa ser devidamente registrado.

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Mais que uma banca, um ponto de encontro

Retirado o alimento da terra, é hora de vender. Enquanto colhia, o produtor anunciava:

— Tudo vai estar na feira!

Machado já conhece mais ou menos a quantidade que têm saída entre os clientes, e por isso costuma vender quase tudo o que leva para a banca. Cerca de 50 caixas de alimentos são transportados semanalmente da terra para o Bom Fim.

A produção é carregada na sexta-feira à noite, para no sábado de madrugada partir. A caminhonete deixa a propriedade ainda no escuro e sob o cantar dos primeiros pássaros, por volta das 3h30min.

Uma parte da colheita já vai separada para restaurantes que compram direto do produtor e retiram os itens no estande. Nuh Asian Food e Capincho, restaurantes da alta gastronomia gaúcha, estão entre os clientes fiéis.

Três horas da manhã é a gente indo feliz para a feira. Porque a banca é diferenciada. Mais que ponto de venda, é ponto de encontro para um café e uma conversa entre amigos. É uma 'área vip' da feira, digamos assim. VASCO MACHADO Agricultor e feirante de Porto Alegre

No último sábado (25), foi celebrado o Dia Internacional da Agricultura Familiar e o Dia do Colono. Já nesta terça-feira (28), se comemora o Dia do Agricultor. As datas próximas só podem justificar a relevância da agricultura, dizem.

Muitos dos frequentadores assíduos, aliás, visitam a banca desde crianças.

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— Tinha um que mal se enxergava a cabeça na altura da banca, e agora já compra sozinho — recorda Caren.

Apesar de cativo, o público tem mudado nos últimos anos, observa Machado. Há muito mais jovens frequentando a feira, mas comprando em menor quantidade.

Clima de amizade e parceria

Banca da Granja Santantonio é "área vip" na feira da Redenção. André Ávila / Grupo RBS

Além de cuidar da terra, o agricultor é também um dos coordenadores da Feira Ecológica do Bom Fim. A coordenação é dividida entre cinco colegas. São responsabilidades deles cuidar da segurança e organização das bancas, eventos e qualquer contratempo.

É um trabalho que não tem dia, não tem horário, não tem férias. Mesmo assim, é prazeroso. VASCO MACHADO Agricultor e feirante de Porto Alegre.

Ao todo, 150 bancas ocupam o corredor verde entre a Avenida Osvaldo Aranha e a Rua Vieira de Castro. Duas feiras se juntam no espaço: a Feira de Agricultores Ecologistas (FAE), que comemora 37 anos em outubro, e a Feira Ecológica do Bom Fim (FEBF), que completa 35 anos em agosto.

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Cerca de 70% dos agricultores que participam das feiras são de fora de Porto Alegre e o clima entre eles é de parceria. Da carona entre vizinhos aos sábados pela manhã a uma olhadinha rápida na banca quando alguém precisa momentaneamente se ausentar, a maioria se considera grandes amigos.