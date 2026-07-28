Campo e Lavoura

Dia do Agricultor
Notícia

Da lavoura à banca: a rotina do produtor que há 28 anos leva alimentos orgânicos para a feira da Redenção

Todos os sábados, produtos da Granja Santantonio viajam quase 30 quilômetros até o corredor verde na José Bonifácio, onde encontram uma clientela fiel 

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Bruna Oliveira

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