Campo e Lavoura

Ciclo 2025/2026
Notícia

Safra de soja cresce 33% no RS, mas não alcança expectativas iniciais

Outra vez sentindo efeitos da falta de chuva, produção do grão ficou aquém do esperado; ainda assim, está entre as maiores colheitas dos últimos anos

Bruna Oliveira

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