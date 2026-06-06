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Por que a UE quer proibir a entrada de carne brasileira em seu território? Medida vale a partir de setembro

Governo do Brasil tem intensificado conversas para destravar negociação; país exporta US$ 1,8 bilhão por ano em proteínas ao bloco

Zero Hora

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