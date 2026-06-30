Plano Safra 2026/2027 disponibiliza R$ 525 bilhões ao agronegócio

O governo federal lançou nesta terça-feira (30) o Plano Safra 2026/2027. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou da cerimônia de anúncio da destinação de R$ 525,1 bilhões para o agronegócio, um aumento de R$ 9 bilhões em relação ao período anterior.
O programa oferece linhas de crédito, incentivos e outras ferramentas para produtores de médio a grande porte, visando fortalecer o setor agropecuário no Brasil. O lançamento foi realizado no Palácio do Planalto. Na parte da tarde, haverá a cerimônia do braço do programa voltado à agricultura familiar.
— O agro cresceu no PIB brasileiro o ano passado 11,7%, foi recorde — destacou Alckmin, que também ressaltou a queda de juro para o programa nesta safra. — Batemos recorde de produção, 36,1 milhões de toneladas.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não participou, pois está em viagem a Assunção, no Paraguai, para a Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul. Estiveram presentes o vice-presidente Alckmin, o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).
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Do valor total investido pelo governo, R$ 384,9 bilhões serão investidos em custeio e comercialização da produção. Os outros R$ 140,2 bilhões irão para investimentos na modernização, aumento da capacidade de armazenagem, inovações e renovações de máquinas e equipamentos para o aumento da eficiência nas propriedades rurais.