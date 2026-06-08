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O que são antimicrobianos e por que eles estão no centro da proibição da carne brasileira na União Europeia

Bloco confirmou na última sexta-feira (5) que irá proibir a compra de carnes do Brasil a partir de 3 de setembro

William Mansque

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