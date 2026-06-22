Campo e Lavoura

Safra de inverno
Notícia

Fontes de combustível verde: o que faz a área da canola dobrar e a do trigo encolher no RS 

Dados da primeira estimativa para a estação mais fria do ano foram apresentados nesta segunda-feira (22) pela Emater

Bruna Oliveira

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