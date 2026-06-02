China reconhece Brasil como livre da febre aftosa e suspende restrições contra carne bovina

Medidas restringiam envio de carne bovina para o país. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A China informou que reconheceu todo o território brasileiro como livre da febre aftosa. O anúncio foi feito durante visita do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ao país e ocorre após mais de 20 anos de negociações.

"O governo brasileiro obteve o reconhecimento do status sanitário de todo o seu território como livre de febre aftosa pelo governo da República Popular da China. A decisão, anunciada hoje, ocorre após mais de 20 anos de negociação entre os países", diz o comunicado.

A determinação revoga decisões chinesas de 2002, 2005 e 2009. A última reconhecia os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Acre, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, além do Distrito Federal e da região centro-sul do Pará como livres da doença.

Também afirmava que Bahia, Tocantins e Mato Grosso do Sul, com exceção de zonas de monitoramento designadas, também estavam sem a febre aftosa.

As exportações do agronegócio brasileiro com destino à China ultrapassaram US$ 50 bilhões em 2025.

Em nota conjunta, o Ministério da Agricultura e Pecuária e o Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmaram que a medida deverá ampliar as oportunidades de exportação de produtos bovinos e suínos, incluindo miúdos e carne com osso, para o mercado chinês.

Em dezembro do ano passado, a China anunciou que aplicaria tarifa de 55% sobre carne bovina se importação ultrapassar a cota de 1,106 milhão de toneladas.