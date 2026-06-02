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China reconhece Brasil como livre da febre aftosa e suspende restrições contra carne bovina

Anúncio foi feito durante visita do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ao país e ocorre após mais de 20 anos de negociações

Zero Hora

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