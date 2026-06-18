Campo e Lavoura

Guardiões da floresta
Notícia

Açaí no RS? Conheça como é a colheita do fruto nativo da Mata Atlântica no litoral gaúcho

Cultivado dentro de sistemas agroflorestais, o fruto da palmeira-juçara gera renda a famílias agricultoras e preserva a vida de árvore em extinção

Bruna Oliveira

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