Campo e Lavoura

Demografia no campo
Notícia

Viamão participa de teste do Censo Agropecuário 2027, que terá apoio de inteligência artificial

Tecnologia cria mapas, otimiza rotas facilita identificação de áreas de cultivo com mais precisão; diversidade da produção e transição entre áreas urbanas e rurais colocaram a cidade gaúcha entre as seis do país integrantes do piloto

Kathlyn Moreira

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