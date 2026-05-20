Viamão participa de teste do Censo Agropecuário 2027, que terá apoio de inteligência artificial

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Agentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estão percorrendo estabelecimentos em Viamão, na Região Metropolitana, para uma fase preparatória do 12º Censo Agropecuário Florestal e Aquícola, que será realizado em 2027. O levantamento é a principal e mais completa investigação estatística e territorial sobre a produção agropecuária e extrativista brasileira.

Em todo o país, mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários serão visitados, em 5.569 municípios, além de Distrito Federal e Fernando de Noronha.

Viamão foi escolhida, junto a outras cinco cidades brasileiras, para integrar o segundo piloto do processo neste mês. A etapa serve para avaliar o desempenho dos equipamentos de coleta, sistema, treinamento e análise dos questionários. Cerca de 280 questionários serão aplicados em duas semanas, em um trabalho que começou no dia 11 de maio.

Conforme o IBGE, o município gaúcho foi selecionado por pertencer à região metropolitana de Porto Alegre e possuir transição entre as áreas urbana e rural, com muitos sítios de lazer. Também foi considerada a produção diversificada, que passa pela pecuária bovina e cultivo de arroz, milho, mandioca, fruticultura, entre outras. A presença do bioma pampa, que tem características distintas e não foi testado na primeira prova piloto, foi outro critério considerado na escolha.

O proprietário do Pontal das Oliveiras, Paulo Aguiar, 59 anos, foi um dos produtores do município que receberam os agentes do IBGE nesta quarta-feira (20). Aguiar entende que a inclusão de Viamão no piloto do censo coloca a cidade da Região Metropolitana em posição de visibilidade, o que avalia como positivo para o seu negócio. O estabelecimento de cultivo de oliveiras tem 35 hectares e cerca de 16 deles dedicados à colheita e produção:

— Nos procuraram (os recenseadores) aqui na propriedade e a gente achou muito interessante para dar uma divulgação maior para a nossa cidade, que é muito especial pra essa cultura.

Novidades da edição de 2027

Uma inovação da próxima edição do censo agropecuário é o uso de técnicas de otimização de imagens em alta resolução para planejar e melhorar o percurso dos recenseadores em campo, e a realização da caracterização geoespacial dos estabelecimentos. Uma ferramenta de inteligência artificial fez um mapa prévio com rotas que traçam o percurso dos agentes.

O avanço tecnológico também ajuda no talhonamento, que mapeia uma área agrícola ou florestal em unidades menores, chamadas de talhões. Dessa forma, o entrevistado identifica os cultivos no mapa já apresentado pelo servidor, aprimorando os dados.

Além da coordenada do estabelecimento agropecuário, a gente vai coletar também a área do estabelecimento. E essas áreas já estão prontas, o desenho já está disponível no tablet para o recenseador mostrar para o produtor rural para que ele selecione quais são as áreas que ele usa. FERNANDA ASSAIFE DE MELLO Coordenadora censitária técnica da prova piloto de Viamão

Censo Agropecuário 2027, que testará novas tecnologias de mapeamento e coleta de dados. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Outra novidade é um bloco específico para o meio ambiente, investigando perdas e danos causados por fenômenos ambientais e climáticos. A nova edição ainda terá novos temas, como sucessão familiar e o uso de tecnologias no campo, assim como um aprofundamento para estabelecimentos agropecuários de povos tradicionais, como comunidades indígenas e quilombolas.

— Pela primeira vez, o IBGE está caracterizando de forma muito clara quem são os quilombolas, quem são os indígenas. Isso depois pode ser um recorte de qual é a produção. Todo mundo sempre foi recenseado, mas não com a identificação de quilombola ou indígena — explica Fernanda.

As informações que serão identificadas no censo ajudarão a relacionar produção agropecuária e dinâmica ambiental, avaliando a diferenças dos sistemas produtivos pelo país. Os registros, feitos a cada 10 anos, permitem entender a situação socioeconômica da comunidade, o uso da terra e as condições do ambiente, como, por exemplo, o acesso à água, a utilização de agrotóxicos e práticas sustentáveis.

A coleta do censo será feita, em maioria, de forma presencial, em estabelecimentos que se dediquem, total ou parcialmente, a atividades agropecuárias, florestais e aquícolas. Isso inclui produções para venda ou subsistência, independentemente do tamanho, do proprietário ou da localização (área rural ou urbana). Os dados ainda poderão ser registrados em coleta pela internet ou de forma descentralizada (quando a fonte não está presente no local ou tem mais de uma produção).