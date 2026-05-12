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União Europeia proíbe importação de carne e produtos de origem animal do Brasil a partir de setembro; governo diz que recebeu notícia "com surpresa"

Norma publicada nesta terça afirma que país não cumpre regras contra o uso de antimicrobianos. Governo brasileiro informou que "tomará todas medidas necessárias para reverter decisão"

AFP

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