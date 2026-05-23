Frio intenso provoca morte de mais de 80 bovinos no Mato Grosso do Sul

Animais morreram por hipotermia no Mato Grosso do Sul. Reprodução / Instagram @ritdourados

Mais de 80 bois e vacas morreram nos últimos dias em Mato Grosso do Sul em razão do frio extremo. As informações são do g1 MS e da TV Morena, afiliada da Globo na região.

Desde o início de maio, os termômetros têm ficado abaixo dos 7°C em algumas partes do Estado, com sensação térmica próxima de 0°C. Segundo a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), os animais morreram por hipotermia.

Ao todo, cinco propriedades rurais notificaram casos de mortalidade. Foram 74 mortes de bovinos em quatro fazendas do município de Nova Andradina e nove mortes em uma propriedade de Angélica.

Em nota técnica, a Iagro alertou produtores rurais sobre os riscos trazidos pelo frio intenso, a chuva e os ventos fortes, especialmente para animais criados em campo aberto.

O órgão destaca que fatores como estado nutricional, idade, raça, condição corporal e falta de abrigo adequado influenciam diretamente na resistência dos animais às baixas temperaturas. Bovinos debilitados e mais jovens estão entre os mais vulneráveis.

Em entrevista à TV Morena, o diretor-presidente da agência, Daniel Ingold, reforçou a necessidade de medidas preventivas para proteger os rebanhos durante os períodos mais frios.

— Não deixe os animais em campos abertos. É preciso que eles tenham proteção mínima, como árvores, bosques ou áreas de mata onde possam se abrigar — afirmou à TV Morena.

A agência também orienta reforçar a alimentação do rebanho durante as ondas de frio, com suplementação de forragens e outros alimentos para reduzir os impactos do estresse provocado pelas baixas temperaturas.

Outra orientação é comunicar imediatamente à Iagro casos de mortalidade acima do considerado normal. Nessas situações, equipes do serviço veterinário oficial podem realizar inspeções. Quando a visita técnica não for possível, o produtor deve apresentar laudo veterinário particular.

Segundo a agência, a retirada rápida das carcaças dos animais mortos também é necessária para evitar problemas sanitários, como botulismo e outras doenças relacionadas à decomposição.