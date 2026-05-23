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Frio intenso provoca morte de mais de 80 bovinos no Mato Grosso do Sul

Segundo as autoridades, animais sofreram hipotermia; Iagro alerta para cuidados com o rebanho durante períodos de temperatura baixa

Zero Hora

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