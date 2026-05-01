Fenasoja celebra 60 anos em edição com ingresso gratuito, carbono zero e shows nacionais

Entre os dias 1º e 10 de maio, feira deve receber 350 mil visitantes e contar com mais de 600 expositores. Fenasoja / Divulgação

Dois anos depois de comemorar o centenário da chegada da soja no Brasil, a Fenasoja retoma as atividades para celebrar o aniversário de 60 anos da feira. A primeira edição, em 1966, foi idealizada para acompanhar o desenvolvimento acelerado da lavoura e sua industrialização na região de Santa Rosa, cidade consagrada como o berço nacional da soja.

Na sua 25ª edição, o evento, que se tornou a maior feira multissetorial do Brasil, tem as portas abertas ao público com ingressos gratuitos.

De 1° a 10 de maio, o Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson deve receber 350 mil visitantes, segundo a estimativa da organização. A feira conta com mais de 600 expositores de diferentes setores, como agronegócio, indústria, comércio, serviços, inovação, tecnologia, gastronomia e entretenimento.

Durante a noite, os palcos do parque serão tomados por shows das atrações nacionais Leonardo, Zé Neto e Cristiano, Matuê, Panda e o grupo Menos é Mais, além de uma noite com as bandas de rock gaúcho Papas da Língua, Velho Roque e Criado Mudo.

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Segundo o presidente da Fenasoja, Marcos Eduardo Servat, 60 anos depois do seu começo, a feira segue reforçando a proposta de conectar inovação, agronegócio, cultura, entretenimento e negócios.

— Estamos preparando uma feira diferenciada, com inovação também na estrutura do evento. A Fenasoja busca se consolidar como palco de grandes debates sobre essa importante commodity, promovendo reflexões e construindo oportunidades para o futuro, com pautas estratégicas para o setor — afirma Servat.

Ao longo dos 10 dias de programação, a feira contará também com uma ampla área dedicada à Exporural, espaço que busca conectar produtores às tendências e tecnologias do mercado, desde máquinas de ponta até estratégias sustentáveis para melhorar a eficiência e rentabilidade do campo.

Em outro pavilhão, ficará o espaço dos produtos das agroindústrias familiares, com 57 estandes ocupados por 62 expositores.

Nesta quinta (30), véspera da abertura oficial, foi realizado pela primeira vez o Soy Summit, momento que reuniu especialistas e lideranças do agronegócio nacional e internacional para debater temas de gestão, clima e do cenário global da soja.

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Alcance internacional

Além de receber brasileiros de diferentes Estados, a organização da Fenasoja 2026 renova a expectativa de acolher um grande público estrangeiro neste ano, especialmente dos países do Mercosul.

A fronteira da região Noroeste com a Argentina explica a principal parceria internacional da feira, com a província de Misiones, no país vizinho, origem de muitos visitantes e onde foi realizado um dos eventos oficiais de lançamento desta edição.

Carbono zero

Uma novidade que vem com o sexagenário da Fenasoja é torná-la, pela primeira vez, carbono zero. Isso significa que os gases efeito estufa gerados durante o evento serão contra balançados por créditos de carbono doados pela Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR).

Cada crédito é obtido quando uma organização deixa de emitir uma tonelada de dióxido de carbono na atmosfera.

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Para medir os gases emitidos no período da feira, um inventário será elaborado por uma equipe técnica e voluntários que compõem a assessoria de sustentabilidade do evento.

O grupo também é responsável pelas demais ações de desenvolvimento sustentável da Fenasoja, como as orientações para destinação correta dos resíduos no parque.

Fenasoja 2026

Quando: De 1° a 10 de maio

De 1° a 10 de maio Onde: Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson (Av. Benvenuto de Conti, 370 - Glória, Santa Rosa)

Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson (Av. Benvenuto de Conti, 370 - Glória, Santa Rosa) Horário: De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo (3/5), das 9h às 22h; domingo (10/5), das 9h às 18h

De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo (3/5), das 9h às 22h; domingo (10/5), das 9h às 18h Quanto: Acesso gratuito ao parque, com cobrança de R$ 25 para acessar o estacionamento interno

Acesso gratuito ao parque, com cobrança de R$ 25 para acessar o estacionamento interno Ingressos para shows nacionais a partir de R$ 20, disponíveis em divingressos.com.br/eventos/show/ fenasoja-2026

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