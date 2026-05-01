Eventos extremos e limite de expansão pressionam a produtividade da soja no campo gaúcho

Clima é um dos responsáveis pela safra de soja abaixo da expectativa. Pacheco Fotografias / Divulgação

Com o custo da lavoura pressionando cada vez mais a atividade, os produtores de soja do Rio Grande do Sul buscam incessantemente a eficiência. Produzir mais usando o mesmo espaço sempre foi importante, mas virou palavra de ordem nos últimos anos. No entanto, a dificuldade para investir e, principalmente, o clima têm atrapalhado os planos.

Na safra 2024/2025, o Estado teve o pior desempenho do país. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), as lavouras gaúchas colheram, em média, 2,3 mil quilos de grãos por hectare — a média nacional ficou em 3,6 mil quilos.

À exceção do RS e do Amapá, que colheu 2,6 mil quilos, todos os demais ficaram acima de 3 mil quilos. Goiás ficou no topo da lista, com quase 4,2 mil quilos por hectare.

A projeção para a colheita deste ano também não é nada promissora. A Conab estima que o Estado alcance 2,7 mil quilos por hectare.

Se todas as estimativas se confirmarem, será suficiente para deixar a última posição — ultrapassando o Amapá, estagnado —, mas ainda abaixo da média nacional, mantida no mesmo patamar.

O presidente da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul (Aprosoja-RS), Ireneu Orth, explica que o uso de tecnologia de ponta e agricultura de precisão em Estados como Mato Grosso, Bahia e Goiás ajuda a alcançar médias na faixa de 60 ou 70 sacos por hectare, enquanto o RS fica em cerca de 48. Orth salienta que o clima tem sido um fator decisivo para o cenário atual.

— É um somatório de coisas: solo, máquina, conhecimento do agricultor. Mas o solo é o principal. Além de preparar, é preciso aplicar os insumos necessários. Na média, temos muitas áreas que não receberam os insumos nos últimos anos — aponta.

A produção total do Estado deve ficar perto de 19 milhões de toneladas, ante 16,8 milhões na safra passada. O índice reflete aumento de produtividade, já que a área se mantém estável: serão 6,8 milhões de hectares, muito perto dos 7 milhões do ano anterior.

A ocupação de área está praticamente no teto. Orth lembra que o RS até registrou algum aumento nos últimos anos, especialmente na Metade Sul. No entanto, foi um crescimento tímido e com resultados abaixo da expectativa.

— Pode até aumentar naquela região, mas os problemas climáticos dificultam. Também tem algum espaço na região dos Campos de Cima da Serra, como Vacaria, mas ali também é complicado, por causa do solo. Planalto Médio, Missões e Alto Uruguai estão consolidadas. Não tem muito o que aumentar — analisa.

Atenção para o solo

Com 1,2 mil hectares de área plantada de soja, o produtor e engenheiro agrônomo Miguel Nedel classifica os últimos quatro anos como "ruins" e "muito ruins". Aumentar a produtividade do grão na Schneider e Nedel Agrícola tem sido um desafio constante: sua produção tem oscilado entre 20 e 40 sacos por hectare, quando o esperado seria chegar em 70 ou 80 sacos.

— Estamos passando por um momento muito ruim, a pior crise no agro dos últimos 30 anos, então vemos que não é momento de aumentar. Conseguindo pagar as contas e seguir na atividade, já está excelente e bem acima da média, infelizmente — comenta.

Nedel procura trabalhar sempre com tecnologia de ponta em máquinas e cultivares, além de manejos sustentáveis e adubação orgânica para melhorar a estrutura do solo.

Ainda assim, o clima tem atrapalhado bastante: quando não é a escassez de chuva, é a má distribuição quando ela chega.

— O pior de tudo são as altíssimas temperaturas no verão, principalmente janeiro e fevereiro. A planta de soja não está aguentando esse excesso de dias com altas temperaturas, chegando a 50ºC no sol, até mais — afirma o produtor.

O produtor Miguel Nedel, de Giruá, colheu o suficiente para quitar a safra. Pacheco Fotografias / Divulgação

Como defende Orth, a busca pela produtividade começa, mesmo, pelo solo. Se a terra não estiver em boas condições, pouco adianta investir em insumos e equipamentos. O problema é que tem sobrado pouco dinheiro para fazer a conservação e as recuperações necessárias.

Quem conseguiu ter um solo corrigido em termos de calcário e adubação precisa se preocupar em conservar essa fertilidade. Práticas como cultivos de plantas de serviço — semeadas com essa finalidade, que não servem para colher grãos ou forragem — estão entre os cuidados indicados.

— Outra alternativa que a gente vê com bom espaço para crescer, em áreas declivosas, é o terraceamento, para evitar erosão. Quem já está estruturado, partindo de um solo de boa qualidade, precisa se preocupar com máquinas agrícolas que façam plantio, pulverização e colheita com boa precisão, em um tempo curto para que evitem perdas — indica Alvadi Balbinot, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

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Já entre os novos recursos apresentados pela indústria, o bioinsumo (produtos desenvolvidos a partir de microrganismos como bactérias ou fungos) continua sendo uma boa opção, mas exige cuidado para saber exatamente o que está sendo utilizado.

O assistente técnico estadual da Área de Culturas da Emater-RS Alencar Rugeri lembra que a técnica de inoculação já utilizava bioinsumos desde a segunda metade do século 20, mas a indústria continua entregando soluções cada vez mais avançadas e que contribuem para maior produtividade com custo baixo.

— Em termos de máquinas e tecnologia embarcada, é preciso fazer uma análise de cada propriedade. Na média, o Rio Grande do Sul tem uma condição bem interessante, que nos permite ser ágeis no serviço. Isso é bom, mas tem custo — pondera.

Gestão e conhecimento

Lavoura sustentável é aquela que dá resultado financeiro suficiente para remunerar o produtor e reinvestir em capacidade produtiva. O problema é que isso tem acontecido pouco. Os juros altos dificultam ainda mais a tomada de crédito para novos investimentos.

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Com os custos cada vez mais pressionados e dificuldade para a manutenção do solo, os efeitos de uma gestão ineficiente tendem a ser tão adversos quanto os do clima. Nedel, por exemplo, conta com um escritório que dá suporte administrativo, fiscal e tributário. A empresa mantém o foco no fluxo de caixa, com planejamento a curto, médio e longo prazo.

Um gargalo que deriva dessa questão diz respeito aos arrendamentos. Produtores que plantam em áreas que não são suas precisam avaliar com bastante cuidado quanto podem pagar pelo uso daquele solo.

— Quanto posso pagar em uma média ao longo dos anos? Quanto de soja se produz em média na região? Em cima disso eu tenho que decidir se posso pagar 10, 20 ou 30 sacos por hectare... Se faço uma, duas ou três safras por ano. Tudo exige mais do produtor nessa questão da gestão — alerta Rugeri.

Para tomar as melhores decisões, a recomendação é buscar apoio técnico e científico em órgãos públicos e universidades que se dedicam à pesquisa e entregam assessoramento aos produtores.

Com tantas escolhas para fazer e variáveis a considerar, a capacitação tende a ser o divisor de águas entre a lavoura que ganha produtividade e a que se inviabiliza.

Onde o produtor deve investir

Quando a margem de lucro é apertada, o destino dos recursos deve ser bastante criterioso. O pesquisador da Embrapa Alvadi Balbinot lista as prioridades para que os produtores alcancem melhores resultados: