Campo e Lavoura

Rendimento da lavoura
Notícia

Eventos extremos e limite de expansão pressionam a produtividade da soja no campo gaúcho

Na safra 2024/2025, o RS teve o pior desempenho do país, com a colheita média de 2,3 mil quilos de grãos por hectare

Padrinho Agência de Conteúdo

Pedro Pereira

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