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El Niño pode atrasar plantio de soja para nova safra no RS; veja alternativas ao produtor

Simagro-RS projeta impactos no ciclo devido ao excesso de umidade na primavera e reforça necessidade de planejamento estratégico

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Bianca Zasso

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