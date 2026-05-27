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Surpresa para alguns
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"É uma planta?": empresária viraliza ao mostrar como "nasce" uma cuia de porongo

Produto artesanal feito a partir da planta mantém a tradição e segue popular mesmo com alternativas no mercado; no RS, duas regiões se destacam no cultivo

Isadora Garcia

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