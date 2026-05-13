Conversas Cruzadas: os desafios da produção e exportação da soja no RS

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe a repórter de GZH Bruna Oliveira, o presidente da Portos RS Cristiano Klinger, o presidente do SETCERGS Delmar Albarello e o superintendente da Farsul Fabio Avancini Rodrigues, para debater os principais entraves logísticos, estruturais e econômicos da produção e do escoamento da soja no Rio Grande do Sul, dentro do contexto da Rota da Soja.