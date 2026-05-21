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Como a uva virou motor de desenvolvimento na Campanha, no RS e no Brasil

Assunto foi discutido nesta quinta-feira (21) durante a programação do 4º Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha, em Dom Pedrito

Carolina Pastl

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