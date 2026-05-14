Campo em Debate apresenta as oportunidades a partir da uva

As oportunidades que envolvem a produção e o consumo da uva estarão no centro de um debate durante o 4º Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha, em Dom Pedrito, na Campanha.
O painel Campo em Debate: um mundo de oportunidades para a uva reúne representantes do setor e profissionais da área da saúde para discutir o assunto.
O encontro ocorre na quinta-feira (21), a partir das 11h, no fórum.
Com mediação da jornalista Gisele Loeblein, o painel é uma realização do Consevitis-RS em parceria com o Grupo RBS.
Participam do debate:
- Juliana Rossato, enóloga e sommelière
- Roberto Ballardin, CEO da Balardin Soluções
- Protásio da Luz, cardiologista
- Marcos Gabardo, Phd, professor da Unipampa
- Angelo Aguinaga, Gerente Regional da Campanha e fronteira Oeste do Sebrae RS