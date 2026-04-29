Grupo RBS marca presença na edição de 60 anos da Fenasoja em Santa Rosa

Tradicional feira é ponto de encontro para o agronegócio Divulgação / Fenasoja

O Grupo RBS marca presença na edição de 60 anos da Fenasoja, que ocorre entre os dias 1º e 10 de maio, no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, em Santa Rosa. Os programas Jornal do Almoço, da RBS TV, e Atualidade, da Gaúcha, serão transmitidos diretamente do evento. Em Zero Hora, uma edição especial do caderno Campo e Lavoura trará os principais destaques da feira, que também terá cobertura diária em GZH.

Nesta quinta-feira (30), véspera da Fenasoja, Giane Guerra, Leandro Staudt e Rosane de Oliveira apresentam o programa Gaúcha Atualidade, da Gaúcha, no Soy Summit. Realizado pela primeira vez, o evento é uma iniciativa da feira e busca conectar inovação, agronegócio e especialistas do setor para debater o futuro da cadeia da soja.

A cobertura segue na sexta-feira (1º) em Zero Hora e GZH, com os principais destaques sobre a feira no caderno especial de Campo e Lavoura que vai abordar os desafios do cultivo da soja, as novidades da agricultura familiar e a estreia do Soy Summit. No próximo sábado (9), a partir das 11h45min, Cristina Ranzolin e Marco Matos comandam o Jornal do Almoço ao vivo do Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, interagindo com o público e mostrando atrações da feira.