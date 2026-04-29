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Grupo RBS marca presença na edição de 60 anos da Fenasoja em Santa Rosa

Evento, que ocorre entre os dias 1º e 10 de maio, terá transmissões ao vivo de programas da RBS TV e da Gaúcha

Zero Hora

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