Frutas brasileiras estão entre as cem melhores do mundo, segundo ranking; veja lista

Açaí é uma das frutas brasileiras com destaque. Rodrigo Lopes / Agência RBS

O portal norte-americano TasteAtlas, elencou três frutas brasileiras entre as cem melhores do mundo: jabuticaba, açaí e guaraná (Veja abaixo as cinco melhores frutas).

Na lista mais recente, a jabuticaba aparece na 18ª posição e soma atualmente 4,3 estrelas de um total de cinco. A fruta, que já ocupou o segundo lugar em 2023 e ficou em décimo no ano passado, segue entre as favoritas dos usuários da plataforma, conhecida por reunir avaliações e guias culinários de diversos países.

O topo do ranking é ocupado pela truskawka kaszubska, variedade de morango originária da Polônia, que alcança 4,7 estrelas.

Já o açaí aparece em 40º lugar, e o guaraná, está na 79º posição.

Conheça as cinco melhores frutas no ranking

1º lugar:truskawka kaszubska

A truskawka kaszubska é um tipo de morango cultivado nos distritos de Kartuski, Kościerski e Bytowski, na Polônia.

Ele contém alto teor de açúcar, com sabor doce, aromático e bem equilibrado, segundo o TasteAtlas.

Por essa característica, a fruta costuma ser usada no preparo de doces e bolos.

Ela está no primeiro lugar e soma 4,7 estrelas.

2º lugar: rodakina naoussas

A rodakina naoussas é um tipo de pêssego cultivado na vila de Naoussas, na ilha de Paros, na Grécia.

Com origem na China, essa fruta doce e com aroma forte se tornou muito popular na Grécia. Isso porque, segundo o TastleAtlas, o clima e o solo locais favorecem o cultivo da fruta.

Atualmente, os "pêssegos gregos" também são vendidos em mercados da Europa e do Oriente Médio, especialmente, entre os meses de maio e outubro.

A rodakina naoussas ficou em segundo lugar, com 4,5 estrelas.

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3º ligar: Melocotón de Calanda

Os pêssegos Melocotón de Calanda, da Comunidade Autônoma de Aragão, na Espanha, são considerados únicos devido ao tamanho grande, doçura e sabor, segundo o TasteAtlas.

Eles são cultivados na região espanhola desde o século 19 e colhidos no ponto exato de maturação, garantindo o sabor e a textura ideal para consumo.

Os Melocotón de Calanda são maiores do que os pêssegos geralmente consumidos ao redor do mundo, aponta o TasteAtlas, e não apresentam nenhuma imperfeição visual.

Ele está na terceira posição e soma 4,5 estrelas.

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4º lugar: mandarini chiou

A quarta fruta é um tipo de tangerina, chamada mandarini chiou. Ela é tradicionalmente cultivada em Quios, ilha na Grécia.

A tangerina de Quios é conhecida por ser uma das mais aromáticas do mundo, segundo o TasteAtlas.

O cheiro é marcante e fez com que a ilha ganhasse o apelido de Myrovolo, a ilha perfumada, segundo a publicação.

A fruta, que recebeu 4,5 estrelas, também se destaca por ser muito doce, o que é atribuído ao clima quente e as propriedades do solo.

5º lugar: citrinos do Algarve

De acordo com o TasteAtlas, as laranjas, tangerinas, toranjas, limas e limões produzidas na região do Algarve, em Portugal, compartilham uma casca fina, cores intensamente vivas e elevado teor de sumo.

Eles podem ser consumidos após as refeições ou como aperitivo, mas também são utilizados na preparação de sucos, sobremesas, licores e compotas.

O site ainda destaca que as árvores de Natal na região portuguesa são decoradas com citrinos desde os tempos antigos, demonstrando a importância deste produto para a região.