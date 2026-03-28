Campo e Lavoura

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Notícia

Propriedade no RS é a única do país a criar cavalos para o Exército; conheça a "fábrica" de animais de elite

Coudelaria de São Borja, na Fronteira Oeste, treina cavalos para atuar em patrulhas, cerimoniais e competições de hipismo

Zero Hora

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