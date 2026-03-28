Propriedade no RS é a única do país a criar cavalos para o Exército; conheça a "fábrica" de animais de elite

Em cerca de 15 mil hectares unidade abriga em torno de 900 animais. Instagram / Reprodução

Na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, uma propriedade rural se transformou em ferramenta essencial para o funcionamento das Forças Armadas do Brasil. Isso porque uma coudelaria de São Borja é a única do país dedicada – e autorizada – a criar cavalos para o Exército Brasileiro.

Coudelaria é o nome que se dá a estabelecimentos especializados em criar, treinar e reproduzir cavalos, frequentemente com o objetivo de aprimorar raças.

Criada em 1922, a Coudelaria e Campo de Instrução de Rincão é referência na produção de animais de serviço. Em cerca de 15 mil hectares, a unidade abriga em torno de 900 animais, que são treinados para atuar em patrulhas, cerimoniais e competições de hipismo.

A seleção genética rigorosa garante que os cavalos tenham características ideais para o trabalho.

— Fazemos uma seleção genética para que eles sejam fortes, saudáveis, resistentes, tenham menos problemas ortopédicos e bom temperamento — explica o chefe da Seção Técnica da Coudelaria, tenente Lucas Melantonio.

Por ano, a unidade entrega, em média, 150 cavalos ao Exército e outras forças de segurança. A coudelaria também realiza intercâmbio de material genético com a Argentina e o Uruguai.

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Estrela olímpica

Um dos cavalos desenvolvidos em São Borja, o Escudeiro do Rincão, foi destaque nas Olimpíadas de Pequim, em 2008. Montado pelo tenente Jeferson Sgnaolin, o animal conquistou o melhor desempenho do Brasil na história da prova de adestramento.

O objetivo era que Escudeiro competisse também em Londres (2012) e no Rio (2016), mas uma lesão o impediu de continuar competindo.