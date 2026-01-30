Sabor e tradição: feiras da agricultura familiar consolidam sucesso de público e renda no RS

Feira em Torres reúne produtores de diversas regiões do Estado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Saborear uma delícia caseira carregada de histórias tem gosto diferente quando se compra diretamente de quem a produz. Prova disso é o sucesso da receita que aproxima a agricultura familiar de consumidores cada vez mais longínquos do meio rural. Em 2025, o faturamento das feiras do tipo cresceu 74% em relação ao ano anterior, demonstrando, em números, o apetite pela produção agrofamiliar.

As mercadorias das agroindústrias somaram R$ 46 milhões em vendas no Rio Grande do Sul no ano passado, um recorde para o segmento e um avanço significativo frente a 2024, quando foram R$ 26,4 milhões em vendas de itens com o selo Sabor Gaúcho.

Parte do sucesso se deve à expansão na oferta de feiras. Foram 139 no calendário, bem acima das 49 realizadas no ano anterior. Mas os ingredientes vão além e incluem maior investimento para os eventos em si e a inovação entre os agricultores, que buscam criar produtos novos e irreverentes ao paladar.

Diretor-geral da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) do RS, Romano Scapin fala da importância das políticas públicas que possibilitam a realização das mostras. Foram R$ 14 milhões investidos no ano passado. O espaço de comercialização, diz o diretor, é fundamental para a garantia de renda das famílias agricultoras.

— Recebemos relatos de agricultores contando que, se não fosse pelas feiras, já teriam abandonado a agricultura. São espaços que permitem vendas de maneira muito relevante para as famílias. É a principal fonte de receita delas — diz Scapin.

A estratégia passa por testar os eventos onde há mais público circulante. Não à toa, os pavilhões da agricultura familiar na Expointer, em Esteio, na Expodireto, em Não-Me-Toque, e na Expoagro Afubra, em Rio Pardo, lideram em vendas e movimentação.

Feiras no verão

A ampliação de presença tem conquistado outras datas, especialmente no verão, quando há o deslocamento de gaúchos — e de hermanos — ao Litoral. São quatro feiras da agricultura familiar nesta temporada, duas delas ainda em andamento, em Capão da Canoa e em Torres, e outra em Rio Grande ainda por acontecer.

Na avaliação do vice-presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura (Fetag-RS), Eugênio Zanetti, as vendas diretas têm se mostrado fundamentais à renda dos agricultores, sobretudo pela possibilidade de novos mercados. Em muitos casos, mais de 80% do faturamento das famílias rurais vêm das feiras, diz Zanetti.

Conforme levantamento da entidade, a venda de produtos do segmento no Rio Grande do Sul movimenta R$ 400 milhões por ano e 15 mil famílias.

— Hoje a marca "agricultura familiar" está consolidada. Mostra a evolução na qualidade dos produtos, quase que personalizados. Sem falar no apelo da memória e da história dos sabores. Na sua grande maioria, a pessoa que produz é a mesma que vende, e é quem pode narrar todo o processo que envolve — diz o dirigente da Fetag.

O diretor da SDR acrescenta que o que mais atrai os consumidores é a experiência de ter um produto feito "com muito amor e tradição":