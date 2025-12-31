Campo e Lavoura

Brasil está "preparado"
Notícia

Tarifa de 55% da China sobre carne bovina "não é tão preocupante", diz ministro

Apesar de taxação adicional não gerar temor no governo, Carlos Fávaro afirma que vai negociar os termos da medida

Zero Hora

