Ministério da Agricultura e Pecuária identifica lotes de café torrado com irregularidades; cinco foram verificados no RS

Mapa orienta consumidores que adquiriram produtos a interromper o consumo. Ministério da Agricultura e Pecuária / Divulgação

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou, nesta segunda-feira (22), um alerta aos consumidores sobre 23 lotes de café torrado com irregularidades. Cinco foram identificados em supermercados ou distribuidores no Rio Grande do Sul.

Segundo nota divulgada pela pasta, o problema foi verificado pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária.

As análises realizadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA) detectaram matérias estranhas e impurezas acima dos limites previstos em norma, o que levou à desclassificação e ao recolhimento dos lotes afetados.

Lotes localizados no RS:

Marca Terra da Gente - Tradicional: Stok Center (Comercial Zaffari LTDA)

Marca Terra da Gente - Tradicional: Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA

Marca Terra da Gente - Extra Forte: Stok Center (Comercial Zaffari LTDA)

Marca Terra da Gente - Extra Forte: Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA

Marca Made In Brazil: Compra do Poder Público

O Mapa orienta os consumidores que adquiriram esses produtos a interromper o consumo e solicitar a substituição conforme o Código de Defesa do Consumidor. Denúncias podem ser feitas pelo canal Fala.BR, informando o estabelecimento e o endereço da compra.

Nota de esclarecimento:

Em nota, a Solveig Indústria e Comércio de Café Ltda., responsável pelo café Terra da Gente, informou que os lotes mencionados na notícia do Mapa já foram integralmente segregados e não estão em circulação no mercado:

"A Solveig Indústria e Comércio de Café Ltda., responsável pelo café Terra da Gente, esclarece que os lotes mencionados na notícia do MAPA são antigos, já foram integralmente segregados e não estão em circulação no mercado, não representando qualquer risco ao consumidor.

Tão logo a empresa tomou conhecimento das supostas irregularidades, adotou medidas imediatas, como a segregação dos lotes e o reforço nos controles de qualidade. Desde agosto de 2025, a empresa também vem implementando um plano de modernização industrial, com equipamentos atualizados, processos aprimorados e rastreabilidade completa de toda a produção.

A empresa cumpre integralmente todas as normas e exigências da Portaria do MAPA.

Todos os lotes atualmente produzidos passam por rigorosos controles de qualidade, com laudos laboratoriais que confirmam sua plena conformidade com os padrões legais e de segurança alimentar.