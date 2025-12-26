"Desastres na agricultura influenciam no bolso de todos os gaúchos", diz Gedeão Pereira, em fim de mandato na Farsul

Gedeão foi presidente da Farsul por oito anos e vice-presidente por 12. Emerson Foguinho / Farsul/Divulgação

Eleito duas vezes consecutivas para a presidência da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Gedeão Pereira, 77 anos, se despede do comando da principal entidade do agronegócio gaúcho com as transformações do setor na memória. Em 20 anos de gestão, oito como presidente e 12 como vice, viu a agropecuária mudar de tamanho e testemunhou os impactos das mudanças do clima, uma marca decisiva para a produção global atual. Agora em novo desafio, como 1° vice-presidente da Confederação Nacional de Agricultura (CNA), Gedeão vê na transição energética o grande pulo do setor, embora com o obstáculo do endividamento dos produtores, que só cresce.

— O Rio Grande do Sul está no epicentro, e as soluções que arrumamos até agora foram paliativas. O ideal seria uma solução muito mais duradoura, de longo prazo. A dificuldade é crescente, e isso não é bom para o Brasil — diz.

Em entrevista de fim de mandato a Zero Hora, Gedeão comentou as mudanças na agricultura, as dificuldades financeiras e o que espera da atividade. Confira:

Muitas transformações atravessaram o agronegócio desde que o senhor entrou para a gestão da Farsul, duas décadas atrás. Como percebe a evolução do setor neste período?

Acho que peguei um período muito interessante do agronegócio brasileiro, porque tivemos um crescimento exponencial nesses 20 anos. O Brasil tinha uma agricultura bastante incipiente 30 e poucos anos atrás. Houve uma evolução muito grande que, com a minha presença na Federação da Agricultura, tive a oportunidade de acompanhar.

É uma agricultura que cresceu, evidentemente, a partir da presença do povo gaúcho, porque foi o gaúcho que fez a agricultura no nosso país continental. Então, tive a oportunidade de acompanhar tudo isso. E, ainda, nos últimos quatro anos, como segundo vice-presidente da CNA, o que me oportunizou também entender e mirar in loco como as coisas tinham acontecido ou estão acontecendo.

Foi uma evolução grande de processo produtivo.

Sim, uma evolução produtiva brasileira. O agro cresceu tanto e está sofrendo tantas modificações que hoje não somos responsáveis somente pela garantia e segurança alimentar do povo brasileiro, mas de milhares e milhares de pessoas mundo afora. A agricultura brasileira passou a ser um componente fundamental no crescimento da energia renovável. Veja bem os grandes investimentos que estão se fazendo e as grandes transformações aqui no Brasil, a exemplo do biodiesel, do etanol. Os biocombustíveis estão mudando a matriz energética. E só o Brasil consegue fazer isso. É uma capacidade de evolução ímpar no mundo. Não existe outro caso similar. Tudo coisa brasileira, tudo coisa nossa, feita pelo nosso setor.

O que fica de marca da sua gestão?

Não sei o que marca, mas sei as dificuldades que passamos. Além da pandemia, no primeiro mandato, o que marcou bastante foram as dificuldades pelo excesso e a falta de chuva. Deixamos de colher muito no Rio Grande do Sul, tivemos grandes prejuízos e isso tudo nós acompanhamos aqui da Farsul. Agora, uma das melhores coisas que pode ter acontecido, e que vai continuar, é como nós podemos nos tornar resilientes, porque a mudança climática é uma realidade.

Temos que conceber e acreditar nisso, e o caminho que temos que tomar é o trabalho que a Federação da Agricultura vem fazendo. É tornar o produtor resiliente, ou seja, adaptado às novas condições climáticas através de soluções tecnológicas. É um papel que a Federação tem feito muito com a irrigação e mais recentemente na melhor condição do solo em si. Junto a isso, por uma posição muito pessoal minha na CNA, e que significa um respingo aqui na Federação da Agricultura, são os trabalhos focados no mercado internacional, onde a agricultura brasileira pode se inserir da melhor maneira possível.

A Farsul mantém compromisso de ser aliada dos interesses do produtor. Contudo, nunca se viram tantas dificuldades no campo, como estiagem, enchente e endividamento. Como foi lidar com esses temas?

Eu acho que nós não resolvemos o problema, mas minimizamos o impacto. Temos um grupo muito coeso na Federação da Agricultura, que pensa muito como pode resolver as coisas, mas nós não temos a caneta na mão.

Viemos trabalhando durante todos esses anos difíceis para minimizar o impacto nos produtores. Conseguimos? Não. Não 100%, apenas uma parte. Mas continuamos com os produtores na terra, ainda que com enorme dificuldade e com um governo ideologicamente antagônico ao nosso pensamento. E vamos para mais uma safra. Evidentemente que precisamos de uma ajuda de São Pedro e estamos torcendo por uma boa colheita.

Os desastres econômicos na agricultura influenciam no bolso de todos os gaúchos. Tivemos um impacto de 0,5% do PIB do Rio Grande, e perder 0,5% do PIB é muito dinheiro que deixa de circular. Embora não se perceba no nosso dia a dia, porque nós não ganhamos isso, é renda que deixa de circular na economia.

E como o senhor avalia o momento do setor?

Encontramos produtores que estão bem, produtores que estão razoavelmente bem, produtores que estão mais ou menos, e produtores que estão muito mal. Continuamos lutando para manter o produtor à tona. Ele tem que plantar, tem que produzir, sob pena de seguirmos empacando no PIB.

Esse é um trabalho preponderante da Federação, principalmente do nosso departamento econômico, junto aos agentes financeiros, ao governo, e isso tudo nós conseguimos, junto ao parlamento, principalmente a Frente Parlamentar da Agricultura, que tem nos ajudado. Conseguimos um diálogo realmente muito forte com todos os setores para manter a produção dentro do minimamente possível. Estamos praticamente encerrando o plantio, que é a primeira etapa, e agora vamos para o resto ver o que acontece.

Uma das marcas da sua gestão foi o programa Duas Safras, de incentivo à produção diversificada no Estado, no inverno e no verão. Como percebe o desenvolvimento do agro gaúcho neste sentido?

Realmente, foi um marco dessa gestão. Porque, na realidade, leva inovação ao campo e a possibilidade de fazer mais de uma safra por ano. Tínhamos uma grande safra de soja no verão e no inverno a cobertura vegetal e alguma coisa de trigo. E então nós descobrimos as possibilidades de aumentarmos a lavoura do milho e de fazer a mais no trigo também. A partir dessas ideias, os grandes investimentos estão acontecendo, a exemplo dos investimentos em energia e de uma diversificação da matriz energética com o etanol e o biodiesel. O programa é uma semente que foi lançada, e os produtores têm conhecimento. Claro que vieram as crises na agricultura de verão, trazendo dificuldade econômica. Mas a ideia ficou no ar.

O senhor deixa o posto em um contexto de endividamento histórico dos agricultores. Há solução possível para um quadro tão grave?

Olha, eu diria que a solução não é fácil. Lá no passado, há 25 anos, houve a securitização no fim do governo Fernando Henrique Cardoso e o Brasil teve uma explosão. Passou de 80 milhões de toneladas de grãos para esta última safra acima de 350 milhões de toneladas. Ou seja, solucionaram o problema econômico-financeiro dos produtores e a agricultura explodiu.

Estamos chegando num momento de muita dificuldade, muito delicado da agricultura nacional. O Rio Grande do Sul, a partir da crise pela dificuldade climática. Mas, na realidade, é o crescimento de uma dificuldade nacional que estamos detectando. Nem tanto por produtividade, mas por preços. A crise de preços que aconteceu na soja, no milho, e que para nós agora está acontecendo muito fortemente no arroz. Isso traz um cenário de dificuldade e estamos sentindo um endividamento crescente no setor.

O Rio Grande do Sul está no epicentro e as soluções que arrumamos até agora foram paliativas. O ideal seria uma solução muito mais duradoura, de longo prazo, a exemplo do que aconteceu (com a securitização). A dificuldade é crescente e isso não é bom para o Brasil.

Um dos termômetros é a venda de máquinas agrícolas, que caiu enormemente no país. É um termômetro muito forte de que o setor parou de investir. E, evidentemente, uma das componentes muito negativas é a taxa de juros praticada no mercado, que coíbe investimentos para o futuro. O agro não vive sem investimento com mira para o futuro. Mas o juro é consequência, não a causa. Se fosse a causa, talvez uma canetada resolvesse o problema, mas não é. A administração fiscal do país é que está equivocada. É uma gastança excessiva.

Na sua última posse, o senhor avaliou que a renovação é importante. O que espera do futuro da entidade?

Eu espero uma continuidade, assim como o nosso mandato foi uma continuidade do grande mandato do presidente (Carlos) Sperotto. Achamos que as coisas têm que ter uma oxigenação. É necessário, sim, haver mudanças, porque as mudanças trazem coisas novas, principalmente num mundo que é muito ágil quanto às tecnologias e agora com a inteligência artificial. Temos que estar com esse cenário em constante adaptação. Vamos ter o nosso sucessor, o Domingos Velho Lopes, que já foi eleito por unanimidade.

Sempre disse aos meus pares aqui: a gente não se preocupa com eleição, a gente se preocupa com gestão. Eleição é consequência, e se eu fui eleito em dois mandatos consecutivos por unanimidade e emplacamos o nosso sucessor também por unanimidade é sinal de que nós tivemos uma aprovação, na urna, da gestão que está terminando agora.

E do futuro da agropecuária?

O grande desenvolvimento do agro daqui para frente é na área energética, essa transformação que já começou a ocorrer e que ocorrerá com mais intensidade nos próximos anos. É o agronegócio, a agricultura e os grãos se adaptando fortemente e tendo um componente tão forte quanto a alimentação, mas pelo lado energético. Essa é a grande novidade.

Os grandes investimentos no Brasil, não só no Rio Grande, são no setor de extrair energia de grão. E não que isto vá concorrer com a barriga do ser humano. Pelo contrário, vai ter contribuído, porque é uma evolução tecnológica para ter menos poluição no mundo. A partir do momento que extraio o combustível, o subproduto é a alimentação para as carnes suína, bovina e frango. Ou seja, é um ciclo virtuoso, eu diria assim, em cima de novas construções.

O senhor assumiu no começo de dezembro o cargo de 1º vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Quais os planos para a gestão?

É uma nova caminhada. E tenho boas expectativas. Temos um grande presidente na CNA, o presidente João Martins da Silva Júnior, um baiano, muito brasileiro, com muita visão de processos e muita visão de país. E eu estarei lá ajudando para continuar nesse grande engrandecimento da CNA.

Nada é mais representativo do que o sistema em que temos 2 mil sindicatos rurais no Brasil inteiro, 27 federações, sendo a Farsul a mais antiga do Brasil, e a CNA em Brasília, que é o grande guarda-chuva. A responsabilidade cresce muito e traz agora um trabalho com visão nacional.

Ao que mais pretende se dedicar agora?

Continuo tendo o meu negócio. Sou produtor rural e continuarei sendo até o meu último dia de vida, porque a essência da vida está naquilo que eu faço e que me trouxe até aqui. Só que agora a minha viagem ficou um pouco maior. Antes eu vinha de Bagé a Porto Alegre, e agora vou de Bagé a Brasília.

Continuarei nos próximos anos exercendo um papel maior na CNA, mas sem deixar de estar também presente no meu negócio, o que só possível porque tenho um sucessor, o meu filho, que é engenheiro agrônomo e toca o negócio tanto na agricultura quanto na pecuária.

E vai dar tempo de descansar?