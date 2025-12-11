Campo e Lavoura

Agricultura
Notícia

Chuva dos últimos dias alivia situação de produtores rurais do RS

Conforme a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater), em algumas regiões de cultivo de milho e soja, a estiagem chegava há 15 dias

Tiago Bitencourt

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS