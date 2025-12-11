Chuva dos últimos dias alivia situação de produtores rurais do RS

Cultura do milho é a mais impactada com a falta de chuva. Emater-RS / Divulgação

Se por um lado a chuva que atingiu o Rio Grande do Sul no início dessa semana causou estragos em cidades do Litoral Norte e da Serra, por outro trouxe alívio para os produtores rurais.

Conforme a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater), em algumas regiões de cultivo de milho e soja a estiagem chegava há 15 dias.

Cidades como Santa Maria, Santiago, Passo Fundo, Espumoso e Sentinela do Sul foram as mais impactadas. Na Serra e no sul do Estado também houve registro de estiagem no final desse ano.

A cultura do milho é a mais impactada com a falta de chuva entre os meses de novembro e dezembro. Conforme o engenheiro agrônomo e assessor da diretoria da Emater, Célio Alberto Colle, é nesse período que o milho precisa de mais umidade. Ele diz que em razão da estiagem alguns agricultores suspenderam o cultivo.

— Não teve nenhuma lavoura perdida. Alguns agricultores atrasaram ou suspenderam o plantio. Mas a chuva que caiu desde segunda-feira chegou na hora mais necessária — diz.

Plantação de milho, em Casca, no norte do Estado. Emater-RS / Divulgação

A respeito da cultura da soja, o período onde a chuva é mais necessária é entre janeiro e março. As previsões da Emater indicam precipitação um pouco abaixo da média, sem grandes períodos de estiagem.

Quanto a outras culturas, segundo o engenheiro agrônomo, o impacto da falta de chuva foi pequeno em regiões de fruticultura. Já em relação ao arroz, o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) afirma que a estiagem teve impacto nas áreas que estavam por ser semeadas. No entanto, com a chuva dos últimos dias, elas devem ser finalizadas.