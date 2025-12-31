China taxará em 55% carne bovina do Brasil se importação ultrapassar cota

Nova taxa tem previsão de durar até 31 de dezembro de 2028. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A partir desta quinta-feira (1º), a China vai aplicar tarifa de 55% sobre carne bovina se importação ultrapassar a cota de 1,106 milhão de toneladas, segundo comunicado emitido nesta quarta-feira (31) pelo Ministério do Comércio da China.

Além do Brasil, principal fornecedor da proteína vermelha ao mercado chinês, as exportações da Argentina, Uruguai e Estados Unidos deverão ser afetadas pela medida.

A título de comparação, neste ano no acumulado até novembro, as exportações brasileiras de carne bovina para o país asiático somaram cerca de 1,5 milhão de toneladas, crescimento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. A tarifa adicional vai durar até 31 de dezembro de 2028. A cota sem tarifa adicional ao Brasil alcançará 1,128 milhão de toneladas em 2027 e 1,154 milhão de toneladas no último ano.

A adoção de medidas de salvaguarda pela China era vista como "iminente" pelo governo e pelo setor produtivo brasileiro, que temem o impacto com a queda nas exportações de carne bovina ao país asiático. O governo chinês já havia sinalizado, em dezembro de 2024, que adotaria as cotas e tarifas sobre a importação do produto.

O preço da carne vermelha na China tem apresentado tendência de queda nos últimos anos devido ao excesso de oferta e à fraca demanda decorrente da desaceleração da segunda maior economia do mundo. Ao mesmo tempo, as importações aumentaram, e os produtores chineses perderam fatias de mercado, aponta o Ministério do Comércio da China, motivo para o início do estudo de adoção de medidas protecionistas.