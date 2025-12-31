China taxará em 55% carne bovina do Brasil se importação ultrapassar cota

A partir desta quinta-feira (1º), a China vai aplicar tarifa de 55% sobre carne bovina se importação ultrapassar a cota de 1,106 milhão de toneladas, segundo comunicado emitido nesta quarta-feira (31) pelo Ministério do Comércio da China.
Além do Brasil, principal fornecedor da proteína vermelha ao mercado chinês, as exportações da Argentina, Uruguai e Estados Unidos deverão ser afetadas pela medida.
A título de comparação, neste ano no acumulado até novembro, as exportações brasileiras de carne bovina para o país asiático somaram cerca de 1,5 milhão de toneladas, crescimento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. A tarifa adicional vai durar até 31 de dezembro de 2028. A cota sem tarifa adicional ao Brasil alcançará 1,128 milhão de toneladas em 2027 e 1,154 milhão de toneladas no último ano.
A adoção de medidas de salvaguarda pela China era vista como "iminente" pelo governo e pelo setor produtivo brasileiro, que temem o impacto com a queda nas exportações de carne bovina ao país asiático. O governo chinês já havia sinalizado, em dezembro de 2024, que adotaria as cotas e tarifas sobre a importação do produto.
O preço da carne vermelha na China tem apresentado tendência de queda nos últimos anos devido ao excesso de oferta e à fraca demanda decorrente da desaceleração da segunda maior economia do mundo. Ao mesmo tempo, as importações aumentaram, e os produtores chineses perderam fatias de mercado, aponta o Ministério do Comércio da China, motivo para o início do estudo de adoção de medidas protecionistas.
A Argentina terá cota de 511 mil toneladas no próximo ano. Uruguai terá cota de 324 mil toneladas sem tarifa adicional em 2026, seguido por Nova Zelândia com 206 mil toneladas, Austrália com 205 mil toneladas e Estados Unidos com 164 mil toneladas.