China retira proibição de importações de carne de frango do Brasil

Surto de gripe aviária começou no RS, mas foi contido rapidamente. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Brasil poderá voltar a exportar frango para a China, informou a Administração Geral de Alfândegas do país em um comunicado nesta sexta-feira (7). A transação havia sido proibida em maio devido ao surto de gripe aviária, que teve início no Rio Grande do Sul.

"Com base nos resultados da análise de risco de surtos de influenza aviária de alta patogenicidade (IAPP), fica suspensa a proibição a partir da data deste anúncio", diz o comunicado divulgado nesta sexta-feira, mas com data de 31 de outubro.

A China é o maior importador de carne de frango brasileiro — em 2024, foram mais de 560 mil toneladas. O Brasil é o maior exportador do insumo no mundo, enviando o produto a 151 países.

Conforme fontes ouvidas pelo Estadão, a decisão de liberar a importação já havia sido tomada há mais de uma semana, mas só foi confirmada após uma reunião do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China para deliberar sobre o tema. Em setembro, o Brasil recebeu uma comitiva da China, que realizou uma auditoria para comprovar se o país estava livre da gripe aviária.

Conforme a colunista Gisele Loeblein, a retomada já era esperada pelo produtor brasileiro, que vinha sofrendo com a perda do mercado chinês. Em junho, o Brasil se declarou livre da doença em 18 de junho, após ficar 28 dias sem registrar novos casos em granjas.

Relembre o caso

O primeiro caso brasileiro de gripe aviária em aves comerciais foi detectado em um matrizeiro no município de Montenegro, no Vale do Caí, após a identificação do vírus de alta patogenicidade em criação de galinhas para a produção de ovos férteis (aqueles comercializados para desenvolver animais de corte), em maio.

Ao todo, 17 mil animais que estavam em dois galpões da granja morreram pela doença ou foram sacrificados para evitar que o vírus se espalhasse.