Farsul define novo comando em eleição nesta quinta-feira

Gedeão Pereira, ao centro, com o futuro presidente da entidade, Domingos Velho Lopes (e), e Elmar Konrad, 1º vice-presidente. Emerson Foguinho / Farsul/Divulgação

Principal entidade representativa do agronegócio gaúcho, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) terá troca de comando. A federação define nesta quinta-feira (2) a gestão que estará à frente da entidade para o período de 2026 a 2029.

A eleição, realizada de forma presencial na sede em Porto Alegre, terá chapa única. Será das 9h às 16h, com contagem de votos e divulgação do resultado logo após o fechamento da sessão eleitoral. Delegados dos 134 sindicais rurais filiados à federação estarão aptos a votar.

Produtor rural, engenheiro agrônomo e ex-secretário da Agricultura do Estado, Domingos Velho Lopes concorre à presidência da Farsul ao lado de Elmar Konrad, como 1º vice-presidente. Atual coordenador da comissão de meio ambiente da Farsul, Lopes deve ampliar o tema na próxima gestão.

Completam a diretoria executiva Francisco Schardong (diretor-administrativo), José Alcindo Ávila (diretor-financeiro), Manoel Ignácio Vieira Valim (2º diretor-financeiro), e Fábio Avancini Rodrigues (2º diretor-administrativo).

Atual presidente, Gedeão Pereira deixa o cargo após duas gestões à frente da Farsul. O produtor rural e um dos nomes mais emblemáticos da entidade atuava na diretoria desde 2000. Gedeão assumiu a presidência após a morte de Carlos Sperotto, em 2017.

Referência em reivindicações

Federação da Agricultura completa cem anos em 2027. Tiago Correa Francisco / Farsul/Divulgação

Fundada oficialmente em maio de 1927, a Federação da Agricultura do RS teve o papel de reunir outras agremiações rurais anteriores criadas no Estado, tornando-se, ao longo dos últimos quase cem anos, uma referência representativa no meio rural.

Atuante nas principais pautas do agronegócio gaúcho, a entidade liderou, nas últimas décadas, as discussões sobre a renegociação das dívidas dos agricultores e outros temas caros à produção no Estado, como o avanço da irrigação nas lavouras e o plantio das culturas em duas safras, no inverno e no verão.

