Com armadilhas autorizadas, cidade do RS captura mais de um javali por dia; espécie é considerada invasora

Jaulas são utilizadas para controle da população da espécie invasora. ICMBio / Divulgação

Quase 400 javalis são capturados por ano em Sant’Ana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O controle é feito com jaulas instaladas em 30 propriedades rurais na Área de Preservação Ambiental do Ibirapuitã, que tem mais de 300 mil hectares.

As armadilhas fazem parte do projeto Pró APA Sustentável, do Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade (ICMBio). A iniciativa busca reduzir os impactos da espécie invasora, que ameaça animais nativos e a produção pecuária, atividade tradicional na região.

Segundo o ICMBio, vivem na APA mais de 4 mil javalis. Para conter a devastação, agentes ambientais orientam produtores sobre o uso das armadilhas.

— Além do impacto ambiental, porque ele preda animais nativos, prejudica também a produção pecuária, que é algo que se tenta estimular e manter aqui na região — afirmou Raul Paixão, chefe do ICMBio em Sant’Ana do Livramento.

Os produtores relatam prejuízos nas pastagens.

— Eles te lavram o campo, bem na época que tu mais precisa do campo. Estragam a pastagem, estragam tudo — disse Paulo Albornoz, pecuarista da região.