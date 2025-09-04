Campo e Lavoura

Mercado aberto
Notícia

União Europeia reconhece Brasil como livre de gripe aviária e retira restrições sobre carne de frago

No total, 41 países já retiraram o embargo. Canadá, China, Malásia, Paquistão e Timor-Leste ainda mantêm restrições às importações de carnes de aves brasileiras

Agência Brasil

