Campo e Lavoura

Destino da produção
Notícia

RS vê na indústria de biocombustíveis uma das oportunidades para desenvolver a cultura do trigo nos próximos anos

Em 2024, Estado produziu 3,7 milhões de toneladas do cereal, segundo estimativa da Central Internacional de Análises Econômicas e de Estudos de Mercado Agropecuário (CEEMA)

Padrinho Agência de Conteúdo

Pedro Pereira

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS