Campo e Lavoura

Cultura de inverno
Notícia

Mesmo com chuva em excesso, projeção da safra de trigo no RS em 2025 ultrapassa 3 milhões de toneladas

Condições climáticas favoráveis de setembro prometem retomar a liderança do Estado na triticultura nacional

Padrinho Agência de Conteúdo

Jean Peixoto

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS