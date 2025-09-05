Campo e Lavoura

Ajuda esperada
Notícia

Lula anuncia R$ 12 bi para renegociar dívidas de até 100 mil produtores rurais

O anúncio antecipou a fala dos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, na cerimônia de abertura da Expointer

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS