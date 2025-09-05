Lula anuncia R$ 12 bi para renegociar dívidas de até 100 mil produtores rurais

Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira (5) a assinatura de Medida Provisória que libera R$ 12 bilhões para a repactuação das dívidas de até 100 mil produtores rurais atingidos por intempéries do clima. O anúncio antecipou a fala dos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que anunciaram o pacote na cerimônia de abertura da Expointer.
O socorro anunciado vinha sendo discutido entre governo e setor desde o começo da semana. Inicialmente, estimava-se a liberação de R$ 10 bilhões a três faixas de juros (de 6% para os pequenos, 8% para os médios e 10% para os grandes produtores) para pagamentos em até sete anos. O pacote foi ampliado em prazo e valor.
A MP será publicada na noite desta sexta.
— Por isso, tomei a decisão de darmos mais uma garantia ao setor. A medida vale para pequenos, médios e grandes produtores com duas perdas de safras nos últimos cinco anos, em municípios que decretaram calamidade duas vezes nesse período — explicou o presidente.
Manifestação à espera de medidas
Um grupo de produtores rurais se reuniu instantes antes da cerimônia de abertura oficial da Expointer, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, para protestar contra a demora na efetivação de medidas de apoio financeiro aos agricultores do Estado. Coroas de flores e balões pretos foram colocados na pista central do parque para simbolizar a situação dramática dos agricultores.