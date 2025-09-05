Lula anuncia R$ 12 bi para renegociar dívidas de até 100 mil produtores rurais

Manifestações pela renegociação das dívidas dos produtores rurais marcam a cerimônia de abertura da Expointer, nesta sexta-feira. Duda Fortes / Agencia RBS

Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira (5) a assinatura de Medida Provisória que libera R$ 12 bilhões para a repactuação das dívidas de até 100 mil produtores rurais atingidos por intempéries do clima. O anúncio antecipou a fala dos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que anunciaram o pacote na cerimônia de abertura da Expointer.

O socorro anunciado vinha sendo discutido entre governo e setor desde o começo da semana. Inicialmente, estimava-se a liberação de R$ 10 bilhões a três faixas de juros (de 6% para os pequenos, 8% para os médios e 10% para os grandes produtores) para pagamentos em até sete anos. O pacote foi ampliado em prazo e valor.

A MP será publicada na noite desta sexta.

— Por isso, tomei a decisão de darmos mais uma garantia ao setor. A medida vale para pequenos, médios e grandes produtores com duas perdas de safras nos últimos cinco anos, em municípios que decretaram calamidade duas vezes nesse período — explicou o presidente.

Manifestação à espera de medidas