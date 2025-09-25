Grupo RBS inaugura espaço na 50ª edição da Fenatrigo

Rafaela Emmel / Divulgação / Grupo RBS

A partir desta sexta-feira (26), o Grupo RBS estará presente na 50ª edição da Feira Nacional do Trigo, a Fenatrigo, em Cruz Alta. Pela primeira vez com espaço próprio no evento, a empresa vai estar ainda mais próxima do público local com atrações para quem passar pela feira, além da cobertura editorial em seus veículos.

O Espaço RBS na Fenatrigo será palco de uma transmissão especial do Jornal do Almoço, que será apresentado pelos comunicadores Cristina Ranzolin, Marco Matos e Mateus Rodighero diretamente do evento no sábado (27).

— A nossa cidade de Cruz Alta está vibrante, e estamos felizes em participar deste grande momento. Estaremos juntos na 50ª edição da Fenatrigo, com o JA Bem Pra Ti e diversas outras ações e atrações, que irão movimentar o Espaço RBS no parque de exposições durante os 10 dias da feira, com muita informação, negócios, conexões e entretenimento — destaca Mauro Vanin, gerente-executivo da região Norte do Grupo RBS.