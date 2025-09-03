Colheita do pêssego deve aumentar 40% neste ano em Pelotas

Condição climática registrada em 2025 colabora para a floração dos pessegueiros. RBS TV / Reprodução

Após dois anos, produtores de pêssego estão com boas expectativas em Pelotas e em outras cidades do sul do Estado. Para 2025, a projeção da Associação dos Produtores de Pêssego é que a colheita da fruta chegue a 40 mil toneladas na região, número que significa um crescimento de 40% em relação a safra anterior.

De acordo com a Emater, a condição climática registrada neste ano está colaborando para a floração que vem antes da colheita da safra.

— Tudo o que o produtor esperava com relação a clima que acontecesse, está acontecendo — destaca Rodrigo Prestes, extensionista rural da Emater.

Ele ressalta que o frio e as poucas variações de temperaturas registradas na região sul nos últimos meses beneficiaram a cultura do pêssego.