Colheita do pêssego deve aumentar 40% neste ano em Pelotas

Após dois anos, produtores de pêssego estão com boas expectativas em Pelotas e em outras cidades do sul do Estado. Para 2025, a projeção da Associação dos Produtores de Pêssego é que a colheita da fruta chegue a 40 mil toneladas na região, número que significa um crescimento de 40% em relação a safra anterior.
De acordo com a Emater, a condição climática registrada neste ano está colaborando para a floração que vem antes da colheita da safra.
— Tudo o que o produtor esperava com relação a clima que acontecesse, está acontecendo — destaca Rodrigo Prestes, extensionista rural da Emater.
Ele ressalta que o frio e as poucas variações de temperaturas registradas na região sul nos últimos meses beneficiaram a cultura do pêssego.
— A expectativa neste ano, se tudo der certo e o clima nos ajudar, é colher entre 400 e 450 toneladas — finaliza o produtor de pêssego em Pelotas, Tiago Drawanz.