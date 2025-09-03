Campo e Lavoura

Após dois anos
Notícia

Colheita do pêssego deve aumentar 40% neste ano em Pelotas

A projeção dos produtores é que a colheita chegue a 40 mil toneladas

Renan Santos

Erechim

Enviar email

Gabriel Veríssimo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS