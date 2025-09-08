Campo e Lavoura

Ajuda que chega
Notícia

Alívio imediato, mas pouco recurso: agro gaúcho avalia os R$ 12 bilhões liberados para o setor

Amparo aos agricultores afetados por questões do clima foi anunciado na Expointer com ajustes e após meses de negociação

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS